На вашому місці я б поставив 8500 і подивився б на результат.
Якщо адекватні люди, здав би на рік, до кінця пандемії.
Якщо ні, продавати, та моніторити ціни щоб впригнути вчасно по акції, гарячому розпродажі та ін.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 вер, 2020 07:40
На вашому місці я б поставив 8500 і подивився б на результат.
Якщо адекватні люди, здав би на рік, до кінця пандемії.
Якщо ні, продавати, та моніторити ціни щоб впригнути вчасно по акції, гарячому розпродажі та ін.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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