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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5200520152025203>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 07:40

  stas_rst написав:Хомякоид 8к до травня-червня, потім - 7500 + вся комуналь + охорона + ЖЕК
Можу помилятись на місяць-два, реально забув, коли скинув ... арендар клянчив кондер, то я на 500 скинув :) писав про це раніше
Медіана зараз - 8 - 8,5


На вашому місці я б поставив 8500 і подивився б на результат.
Якщо адекватні люди, здав би на рік, до кінця пандемії.
Якщо ні, продавати, та моніторити ціни щоб впригнути вчасно по акції, гарячому розпродажі та ін.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:21

  Хомякоид написав:
  stas_rst написав:Доброго усім вечора!

Знову повертаюсь до наболілої теми, яку описував раніше. Повторю свій липневий пост, бо якраз ситуація змінилась. Зважаючи на ваш досвід на ринку КРЖН - ваша думка важлива!

Орендар таки з"хав із квартири через відсутність нових проектів у Києві. Квартира в ідеальному стані, бо жив наїздами.
Зараз квартиру можна продати з профітом у 20-25 % від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова

Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт, з врахуванням можливого лага по цінах вниз, з подальшою покупкою більшої площі для себе.
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом.

ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив. Але у перспективі 1 року планую брати 2-3 кімнатну із хорошим сполученням до школи.
Важливо у ваших коментарях: локація і варіанти в Києві. Передмістя уже розглядав, не фонтан. Мені деякі (Прохожий, Кінконговець, Ейрмакс) відписали категорично - продавати, бо неліквід.
Бюджет - 60-65 Куо

Дякую за будь-який коментар. Не хочу влетіти з розташуванням, тому ваш досвід по різних локаціях вивчу ретельно! Читаю гілку і багато розумного засвоїв.
Дякую !!! Прошу тапками не кидати :)


Выставите в аренду +20% от медианной цена по району.
Не найдете арендатора, продавайте.
Какая последняя цена аренды была, не поделитесь ?

Нічого він не знайде, ніяких нових поважних квартирантів.

Най здає тим, які знайдуться і за ту ціну, що вони запропонують. Софіївська Борщагівка - це ж Нью-Васюки, попит там колосальний!

А свіжий ремонт - квартиранти вб'ють за пару років, вони такі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Долярчик Шо такое, Долярчик? Шо не так?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:27

Де модератор!!!
Забаньте рагулястого флудьора!!!
Мурло галасувало за принца зеБіла, а зараз плачеться, скотиняка!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:29

  airmax78 написав:Долярчик Шо такое, Долярчик? Шо не так?


Рагулям боляче, коли їх б'ють по кишені або відправляють до Сибіру, на лісоповали. Першу серію ми вже бачимо, через кілька років - зеБіли забезпечать рагульчикам і другу серію.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 вер, 2020 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Время покупать недвижку в NY: https://jamesaltucher.com/blog/nyc-is-d ... heres-why/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:47

  airmax78 написав:Время покупать недвижку в NY: https://jamesaltucher.com/blog/nyc-is-d ... heres-why/

Похоже, таки да. Можно начинать подбирать варианты, чтобы к Новому году откупиться. Паник-сейл - большой шанс.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:04

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Время покупать недвижку в NY: https://jamesaltucher.com/blog/nyc-is-d ... heres-why/

Похоже, таки да. Можно начинать подбирать варианты, чтобы к Новому году откупиться. Паник-сейл - большой шанс.

так що, зРадіо, виявляється правий?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:06

  airmax78 написав:Время покупать недвижку в NY: https://jamesaltucher.com/blog/nyc-is-d ... heres-why/

а як же культурне життя, театри, високий штиль ... бла-бла-бла, тобто те чого нема в оКРЖН і Чернігові?
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flyman
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