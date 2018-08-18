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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5200520152025203

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:24

  stas_rst написав:
  jj1981ua написав:а потом начнутся события
це Ви про що? НьюМайдан чи ще щось прилетить ?

в основном государстве капиталистического мира, которое печатает главные бумажки современности, пройдут выборы. и есть аж 3 варианта:
1. победит трамп и настанет .опа
2. победит сонный джо и настанет .опа
3. будет противостояние типа ющ-янык и точно .опа
в принципе, эта .опа уже пришла, но из-за выборов все делали хорошую мину при плохой игре. но после них не будет смысла дальше заливать баблом, накачивая фонду до тесловских масштабов.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:26

      jj1981ua написав:
      stas_rst написав:
      jj1981ua написав:а потом начнутся события
    це Ви про що? НьюМайдан чи ще щось прилетить ?

    в основном государстве капиталистического мира, которое печатает главные бумажки современности, пройдут выборы. и есть аж 3 варианта:
    1. победит трамп и настанет .опа
    2. победит сонный джо и настанет .опа
    3. будет противостояние типа ющ-янык и точно .опа
    в принципе, эта .опа уже пришла, но из-за выборов все делали хорошую мину при плохой игре. но после них не будет смысла дальше заливать баблом, накачивая фонду до тесловских масштабов.

    Кстати, по акциям Теслы тоже опа
    antey1969
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    Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:41

      antey1969 написав:Кстати, по акциям Теслы тоже опа

    1650 за акцию против 600 в начале марта (ДО карантина)? Хочу чтобы у меня всегда была такая ж*** как с акциями Тесла.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:55

      jj1981ua написав:
      stas_rst написав:
      jj1981ua написав:а потом начнутся события
    це Ви про що? НьюМайдан чи ще щось прилетить ?

    в основном государстве капиталистического мира, которое печатает главные бумажки современности, пройдут выборы. и есть аж 3 варианта:
    1. победит трамп и настанет .опа
    2. победит сонный джо и настанет .опа
    3. будет противостояние типа ющ-янык и точно .опа
    в принципе, эта .опа уже пришла, но из-за выборов все делали хорошую мину при плохой игре. но после них не будет смысла дальше заливать баблом, накачивая фонду до тесловских масштабов.

    Ватнікам треба думати не про ..опу в США, а про ..опу в Московії. Якраз там вона вже є, і буде довго.
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
    Frant
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      #<1 ... 5200520152025203
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