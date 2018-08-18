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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 вер, 2020 09:24
stas_rst написав: jj1981ua написав:
а потом начнутся события
це Ви про що? НьюМайдан чи ще щось прилетить ?
в основном государстве капиталистического мира, которое печатает главные бумажки современности, пройдут выборы. и есть аж 3 варианта:
1. победит трамп и настанет .опа
2. победит сонный джо и настанет .опа
3. будет противостояние типа ющ-янык и точно .опа
в принципе, эта .опа уже пришла, но из-за выборов все делали хорошую мину при плохой игре. но после них не будет смысла дальше заливать баблом, накачивая фонду до тесловских масштабов.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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jj1981ua
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Додано: Сер 09 вер, 2020 09:26
jj1981ua написав: stas_rst написав: jj1981ua написав:
а потом начнутся события
це Ви про що? НьюМайдан чи ще щось прилетить ?
в основном государстве капиталистического мира, которое печатает главные бумажки современности, пройдут выборы. и есть аж 3 варианта:
1. победит трамп и настанет .опа
2. победит сонный джо и настанет .опа
3. будет противостояние типа ющ-янык и точно .опа
в принципе, эта .опа уже пришла, но из-за выборов все делали хорошую мину при плохой игре. но после них не будет смысла дальше заливать баблом, накачивая фонду до тесловских масштабов.
Кстати, по акциям Теслы тоже опа
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antey1969
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Додано: Сер 09 вер, 2020 09:41
antey1969 написав:
Кстати, по акциям Теслы тоже опа
1650 за акцию против 600 в начале марта (ДО карантина)? Хочу чтобы у меня всегда была такая ж*** как с акциями Тесла.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 09:55
jj1981ua написав: stas_rst написав: jj1981ua написав:
а потом начнутся события
це Ви про що? НьюМайдан чи ще щось прилетить ?
в основном государстве капиталистического мира, которое печатает главные бумажки современности, пройдут выборы. и есть аж 3 варианта:
1. победит трамп и настанет .опа
2. победит сонный джо и настанет .опа
3. будет противостояние типа ющ-янык и точно .опа
в принципе, эта .опа уже пришла, но из-за выборов все делали хорошую мину при плохой игре. но после них не будет смысла дальше заливать баблом, накачивая фонду до тесловских масштабов.
Ватнікам треба думати не про ..опу в США, а про ..опу в Московії. Якраз там вона вже є, і буде довго.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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