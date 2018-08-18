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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5201520252035204>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:02

Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
25 куе - унунівку (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло :) )
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - ККЦівка (ККЦ+комерція)

Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 09 вер, 2020 11:04, всього редагувалось 2 разів.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:15

  change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - сінгапурівка (і тут також)

Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?

А де франтівка, долярівка, сантехнівка, аркадівка?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:20

remark
не заплатили вони за включення в термінологію...)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:25

  remark написав:
  change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - сінгапурівка (і тут також)

Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?

А де франтівка, долярівка, сантехнівка, аркадівка?

УКОшівка,
Аркадівка,
УкрБудівка....
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:25

  remark написав:
  change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - сінгапурівка (і тут також)

Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?

А де франтівка, долярівка, сантехнівка, аркадівка?

:mrgreen:
"2 Фонда" - Долярівка :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:33

  flyman написав:УКОшівка,
Аркадівка,
УкрБудівка....

Не Аркадівка, а намет(ка).
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Генезіс-перекупівка

Кстате: я вот сегодня думал: откуда белые воротнички (по легенде) топ менеджерф знают какой в доме высотном фасад, материалы стен, виды плиток, разводки и тд...

А вот и понял: в офисе продаж бетона это ж основные преимщуества..

Замечаем как по легенде аирмакс матерски оперирует видами фасадов )) и тд , палишся. Короч.

Это всеравно что на форуме мамочек будут обсуждать новый бмв х4, и одна так безпалевно раскажет про степень сжатия в новом моторе ))) хахахах
Востаннє редагувалось xio13 в Сер 09 вер, 2020 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:46

Центр Киева, ремонт в стиле ДБК -4, под ключ. БЕСПЛАТНО!!!

Министр юстиции Денис Малюська показал, как выглядит бесплатная камера в СИЗО после ремонта.

Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Кто там еще хочет украсть государственных денег? Мы здесь подготовили для вас еще одну бесплатную камеру в Лукъяновском СИЗО. Уже традиционно ремонт в ней сделан за счет платных камер. Средства налогоплательщиков не тратились. Камера на 12 человек, места хватит. Ждем", – иронично подписал снимки министр.

https://www.obozrevatel.com/economics/m ... -posle.htm
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:50

  change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - сінгапурівка (і тут також)

Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?

Гениально!
Макса чего то не упомянули с любимым Рыбальским, и кинконговца с коммерцией
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:54

  sequence написав:
  change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - сінгапурівка (і тут також)

Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?

Гениально!
Макса чего то не упомянули с любимым Рыбальским, и кинконговца с коммерцией

ЖК Каякер (Весляр) - каналу БЫТЬ!
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