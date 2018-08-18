Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:02
Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова
10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
25 куе - унунівку (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло
)
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - ККЦівка (ККЦ+комерція)
Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?
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change_pm
в Сер 09 вер, 2020 11:04, всього редагувалось 2 разів.
change_pm
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:15
change_pm написав: Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова
10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - сінгапурівка (і тут також)
Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?
А де франтівка, долярівка, сантехнівка, аркадівка?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:20
remark не заплатили вони за включення в термінологію...)))
change_pm
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:25
remark написав: change_pm написав: Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова
10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - сінгапурівка (і тут також)
Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?
А де франтівка, долярівка, сантехнівка, аркадівка?
УКОшівка,
Аркадівка,
УкрБудівка....
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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2
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:25
remark написав: change_pm написав: Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова
10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - сінгапурівка (і тут також)
Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?
А де франтівка, долярівка, сантехнівка, аркадівка?
"2 Фонда" - Долярівка
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:33
flyman написав:
УКОшівка,
Аркадівка,
УкрБудівка....
Не Аркадівка, а намет(ка).
airmax78
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:34
Генезіс-перекупівка
Кстате: я вот сегодня думал: откуда белые воротнички (по легенде) топ менеджерф знают какой в доме высотном фасад, материалы стен, виды плиток, разводки и тд... А вот и понял: в офисе продаж бетона это ж основные преимщуества.. Замечаем как по легенде аирмакс матерски оперирует видами фасадов )) и тд , палишся. Короч. Это всеравно что на форуме мамочек будут обсуждать новый бмв х4, и одна так безпалевно раскажет про степень сжатия в новом моторе ))) хахахах
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xio13
в Сер 09 вер, 2020 10:41, всього редагувалось 1 раз.
xio13
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:46
Центр Киева, ремонт в стиле ДБК -4, под ключ. БЕСПЛАТНО!!!
Министр юстиции Денис Малюська показал, как выглядит бесплатная камера в СИЗО после ремонта.
Фото он опубликовал на своей странице в Facebook. "Кто там еще хочет украсть государственных денег? Мы здесь подготовили для вас еще одну бесплатную камеру в Лукъяновском СИЗО. Уже традиционно ремонт в ней сделан за счет платных камер. Средства налогоплательщиков не тратились. Камера на 12 человек, места хватит. Ждем", – иронично подписал снимки министр. https://www.obozrevatel.com/economics/m ... -posle.htm
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:50
change_pm написав: Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова
10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - сінгапурівка (і тут також)
Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?
Гениально!
Макса чего то не упомянули с любимым Рыбальским, и кинконговца с коммерцией
sequence
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:54
sequence написав: change_pm написав: Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова
10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - сінгапурівка (і тут також)
Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?
Гениально!
Макса чего то не упомянули с любимым Рыбальским, и кинконговца с коммерцией
ЖК Каякер (Весляр) - каналу БЫТЬ!
airmax78
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