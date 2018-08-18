|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:56
Крок сильно великий! Між 10 та 50 тис треба додавати 25 куе - унунівку (оранжівку/медоунівку!).
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:04
Santehnik написав:
Крок сильно великий! Між 10 та 50 тис треба додавати 25 куе - унунівку (оранжівку/медоунівку!).
та ще Варшавку плюс, дубровку па 40)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:05
Frant написав: jj1981ua написав: stas_rst написав:
це Ви про що? НьюМайдан чи ще щось прилетить ?
в основном государстве капиталистического мира, которое печатает главные бумажки современности, пройдут выборы. и есть аж 3 варианта:
1. победит трамп и настанет .опа
2. победит сонный джо и настанет .опа
3. будет противостояние типа ющ-янык и точно .опа
в принципе, эта .опа уже пришла, но из-за выборов все делали хорошую мину при плохой игре. но после них не будет смысла дальше заливать баблом, накачивая фонду до тесловских масштабов.
Ватнікам треба думати не про ..опу в США, а про ..опу в Московії. Якраз там вона вже є, і буде довго.
ну я ответил в рамках данной темы на форуме Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вне зависимости от мировоззрения, мы все живем в капиталистическом мире.
и потому для мировой экономики и кржн важнее события по штатам.
а влияние того что "в Московії" на кржн в пределах стат ошибки (разве что в головах псевдопатриотов, а по факту русофобов).
потому - сидим и ждем 3 ноября.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 396
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:08
change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова
10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
25 куе - унунівку (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло
)
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - ККЦівка (ККЦ+комерція)
Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?
ОК, гайз! Доповнив! Які ще думки?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2094
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Santehnik
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19086
|3161859
|
|
|472
|204318
|
Вів 08 вер, 2020 19:58
Bobua
|
|13
|15573
|
|