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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5201520252035204

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:56

Крок сильно великий! Між 10 та 50 тис треба додавати 25 куе - унунівку (оранжівку/медоунівку!).
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:04

  Santehnik написав:Крок сильно великий! Між 10 та 50 тис треба додавати 25 куе - унунівку (оранжівку/медоунівку!).

та ще Варшавку плюс, дубровку па 40)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:05

  Frant написав:
  jj1981ua написав:
  stas_rst написав:це Ви про що? НьюМайдан чи ще щось прилетить ?

в основном государстве капиталистического мира, которое печатает главные бумажки современности, пройдут выборы. и есть аж 3 варианта:
1. победит трамп и настанет .опа
2. победит сонный джо и настанет .опа
3. будет противостояние типа ющ-янык и точно .опа
в принципе, эта .опа уже пришла, но из-за выборов все делали хорошую мину при плохой игре. но после них не будет смысла дальше заливать баблом, накачивая фонду до тесловских масштабов.

Ватнікам треба думати не про ..опу в США, а про ..опу в Московії. Якраз там вона вже є, і буде довго.

ну я ответил в рамках данной темы на форуме
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вне зависимости от мировоззрения, мы все живем в капиталистическом мире.
и потому для мировой экономики и кржн важнее события по штатам.

а влияние того что "в Московії" на кржн в пределах стат ошибки (разве что в головах псевдопатриотов, а по факту русофобов).

потому - сидим и ждем 3 ноября.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:08

      change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

    10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
    25 куе - унунівку (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
    50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
    100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
    250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло :) )
    500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
    1 млн - ККЦівка (ККЦ+комерція)

    Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?

    ОК, гайз! Доповнив! Які ще думки?
    change_pm
     
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      #<1 ... 5201520252035204
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