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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5202520352045205>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:04

  Santehnik написав:Крок сильно великий! Між 10 та 50 тис треба додавати 25 куе - унунівку (оранжівку/медоунівку!).

та ще Варшавку плюс, дубровку па 40)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:05

  Frant написав:
  jj1981ua написав:
  stas_rst написав:це Ви про що? НьюМайдан чи ще щось прилетить ?

в основном государстве капиталистического мира, которое печатает главные бумажки современности, пройдут выборы. и есть аж 3 варианта:
1. победит трамп и настанет .опа
2. победит сонный джо и настанет .опа
3. будет противостояние типа ющ-янык и точно .опа
в принципе, эта .опа уже пришла, но из-за выборов все делали хорошую мину при плохой игре. но после них не будет смысла дальше заливать баблом, накачивая фонду до тесловских масштабов.

Ватнікам треба думати не про ..опу в США, а про ..опу в Московії. Якраз там вона вже є, і буде довго.

ну я ответил в рамках данной темы на форуме
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вне зависимости от мировоззрения, мы все живем в капиталистическом мире.
и потому для мировой экономики и кржн важнее события по штатам.

а влияние того что "в Московії" на кржн в пределах стат ошибки (разве что в головах псевдопатриотов, а по факту русофобов).

потому - сидим и ждем 3 ноября.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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    Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:08

      change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

    10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
    25 куе - унунівка (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
    50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
    100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
    250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло :) )
    500 куе - респектовка (тут зрозуміло)
    1 млн - кінкогівка (ККЦ+комерція)

    Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?

    ОК, гайз! Доповнив! Які ще думки?
    Востаннє редагувалось change_pm в Сер 09 вер, 2020 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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    Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:57

      airmax78 написав:
      antey1969 написав:Кстати, по акциям Теслы тоже опа

    1650 за акцию против 600 в начале марта (ДО карантина)? Хочу чтобы у меня всегда была такая ж*** как с акциями Тесла.

    цыплят по осени считают...
    терпение, шоу только начинается 8)
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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      Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:58

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Что за странная цена для эйрмаксовки? Исправьте плз на "Х-(полтосик)"
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      Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:59

        Serg-ik написав:Центр Киева, ремонт в стиле ДБК -4, под ключ. БЕСПЛАТНО!!!

      Министр юстиции Денис Малюська показал, как выглядит бесплатная камера в СИЗО после ремонта.

      Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

      "Кто там еще хочет украсть государственных денег? Мы здесь подготовили для вас еще одну бесплатную камеру в Лукъяновском СИЗО. Уже традиционно ремонт в ней сделан за счет платных камер. Средства налогоплательщиков не тратились. Камера на 12 человек, места хватит. Ждем", – иронично подписал снимки министр.

      https://www.obozrevatel.com/economics/m ... -posle.htm

      Выглядит уютнее чем логово Флая.
      Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
      Рыба-сом
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      3
      Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:14

        change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

      10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
      25 куе - унунівку (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
      50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
      100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
      250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло :) )
      500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
      1 млн - ККЦівка (ККЦ+комерція)

      Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?


      только я перестал появляться ...всего 2 месяца в хорватии провел...как меня уже забыли

      а как же респектовка? :mrgreen:
      https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
      PS4
       
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      Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:15

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      кстати, докладываю.
      автивку я купил.
      цены с середины июня на ликвид б.у. выросли значительно...просто таки сильно значительно

      пришлось свой бюджет поднять на 50% чтоб выбрать что то нормальное
      https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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      Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:17

        airmax78 написав:Что за странная цена для эйрмаксовки? Исправьте плз на "Х-(полтосик)"

      Перепрошую, але імхо, 250 куе - це позитивно! :)

      Пропоную про полтос забути!...
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      Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:19

        PS4 написав:
        change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

      10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
      25 куе - унунівку (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
      50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
      100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
      250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло :) )
      500 куе - респектовка (тут зрозуміло)
      1 млн - ККЦівка (ККЦ+комерція)

      Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?


      только я перестал появляться ...всего 2 месяца в хорватии провел...как меня уже забыли

      а как же респектовка? :mrgreen:

      Доповнив. Погано на довго пропадати. Забувають люди ...
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