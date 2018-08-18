Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:це Ви про що? НьюМайдан чи ще щось прилетить ?
в основном государстве капиталистического мира, которое печатает главные бумажки современности, пройдут выборы. и есть аж 3 варианта: 1. победит трамп и настанет .опа 2. победит сонный джо и настанет .опа 3. будет противостояние типа ющ-янык и точно .опа в принципе, эта .опа уже пришла, но из-за выборов все делали хорошую мину при плохой игре. но после них не будет смысла дальше заливать баблом, накачивая фонду до тесловских масштабов.
Ватнікам треба думати не про ..опу в США, а про ..опу в Московії. Якраз там вона вже є, і буде довго.
ну я ответил в рамках данной темы на форуме Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? вне зависимости от мировоззрения, мы все живем в капиталистическом мире. и потому для мировой экономики и кржн важнее события по штатам.
а влияние того что "в Московії" на кржн в пределах стат ошибки (разве что в головах псевдопатриотов, а по факту русофобов).
потому - сидим и ждем 3 ноября.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Serg-ik написав:Центр Киева, ремонт в стиле ДБК -4, под ключ. БЕСПЛАТНО!!!
Министр юстиции Денис Малюська показал, как выглядит бесплатная камера в СИЗО после ремонта.
Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Кто там еще хочет украсть государственных денег? Мы здесь подготовили для вас еще одну бесплатную камеру в Лукъяновском СИЗО. Уже традиционно ремонт в ней сделан за счет платных камер. Средства налогоплательщиков не тратились. Камера на 12 человек, места хватит. Ждем", – иронично подписал снимки министр.