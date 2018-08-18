Додано: Сер 09 вер, 2020 12:30

PS4 написав: кстати, докладываю.

автивку я купил.

цены с середины июня на ликвид б.у. выросли значительно...просто таки сильно значительно кстати, докладываю.автивку я купил.цены с середины июня на ликвид б.у. выросли значительно...просто таки сильно значительно

Я около месяца возился с покупкой, вплоть до того что изучал цены в Европе и пришел к выводу что у нас задница полная с хорошим предложением из-за исковерканного рынка."Бизнесмены" нагнали битков с америки и 300 тысячников с европы, скрутили им пробеги и продают не как то чем машины есть на самом деле.Человек купивший n лет назад в салоне машину за приличные деньги и который берег её и обслуживал нормально сейчас смотрит на это всё и видит что ему надо или сильно опускать цену что бы конкурировать с этим всем шлаком и по сути отдавать машину даром или вообще не продавать...В итоге инной раз на mobile.de ты видишь более высокие цены, чем у нас на авто.риа за сравнимое авто. Хотя по легендам борцов за растаможку там должны чуть ли не нашару отдавать, а у нас цены огого.