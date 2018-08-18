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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5202520352045205

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PS4 написав:кстати, докладываю.
автивку я купил.
цены с середины июня на ликвид б.у. выросли значительно...просто таки сильно значительно

Я около месяца возился с покупкой, вплоть до того что изучал цены в Европе и пришел к выводу что у нас задница полная с хорошим предложением из-за исковерканного рынка.
"Бизнесмены" нагнали битков с америки и 300 тысячников с европы, скрутили им пробеги и продают не как то чем машины есть на самом деле.
Человек купивший n лет назад в салоне машину за приличные деньги и который берег её и обслуживал нормально сейчас смотрит на это всё и видит что ему надо или сильно опускать цену что бы конкурировать с этим всем шлаком и по сути отдавать машину даром или вообще не продавать...
В итоге инной раз на mobile.de ты видишь более высокие цены, чем у нас на авто.риа за сравнимое авто. Хотя по легендам борцов за растаможку там должны чуть ли не нашару отдавать, а у нас цены огого.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я тоже...
пересмотрел десятка три битков с сша. при том по карфаксу бьется что удар маленький. а по факту, до этого было еще пару дтп без регистрации. как следствие - восстановленные авто мексами и покрашенные кисточкой.
+ страшно вонючие машины
+ криво сделанные даже нашими СТО. все на продажу. это ппц.

в итоге, купил б.у. семейный кроссовер, официал с пробегом 30к. дизель. еще 2 года гарантии( уже между прочис воспользовался - кое какие косяки по авто бесплатно заменили в сумме на $1к), 4*4, автомат, самой топовой комплектиции что доступно в украине, панорама там, вентиляции, и прочие штуки.
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:42

  PS4 написав:кстати, докладываю.
автивку я купил.
цены с середины июня на ликвид б.у. выросли значительно...просто таки сильно значительно

пришлось свой бюджет поднять на 50% чтоб выбрать что то нормальное

чому б.у., бюджет всох? аренда подупала?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:45

  PS4 написав:я тоже...
пересмотрел десятка три битков с сша. при том по карфаксу бьется что удар маленький. а по факту, до этого было еще пару дтп без регистрации. как следствие - восстановленные авто мексами и покрашенные кисточкой.
+ страшно вонючие машины
+ криво сделанные даже нашими СТО. все на продажу. это ппц.

в итоге, купил б.у. семейный кроссовер, официал с пробегом 30к. дизель. еще 2 года гарантии( уже между прочис воспользовался - кое какие косяки по авто бесплатно заменили в сумме на $1к), 4*4, автомат, самой топовой комплектиции что доступно в украине, панорама там, вентиляции, и прочие штуки.

збираєшся жити в б.у. автівці?
пісяти в банокчу, какати в багажник?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:47

  flyman написав:..
збираєшся жити в б.у. автівці?
пісяти в банокчу, какати в багажник?

кто бы уж говорил
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PS4 написав:пересмотрел десятка три битков с сша. при том по карфаксу бьется что удар маленький. а по факту, до этого было еще пару дтп без регистрации. как следствие - восстановленные авто мексами и покрашенные кисточкой.
+ страшно вонючие машины

Это в каком ценовом диапазоне?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:54

А мне приехал удачный биток из США. По сумме ремонта - все как рассчитывал. Время чуть дольше, но я не спешу, все равно пока далеко.
Впрочем лишь чуток дороже есть такие битки уже восстановленные у нас,готовые, но мне хочется видеть как восстанавливали: мазали шпаклю, или меняли детали. Как для себя - это важно.
З.Ы. Лакшери седан непродаваемый официально в Европе.
Hotab
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  #<1 ... 5202520352045205
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