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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 вер, 2020 13:29
antonivs3 написав:
Вы же серьезные люди, солидные инвесторы, рантье и вдруг какие-то разбитые и списанные в утиль авто с милями на спидометре .. Стыдно!
Хм... Ну вот я вот фанатею по Polo, а его в Украине официально не продают с 2014 года. И что мне теперь делать?)
Гольфа не предлагать - он некрасивый))
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Додано: Сер 09 вер, 2020 13:45
xio13 написав:
Генезіс-перекупівка
Кстате: я вот сегодня думал: откуда белые воротнички (по легенде) топ менеджерф знают какой в доме высотном фасад, материалы стен, виды плиток, разводки и тд...
А вот и понял: в офисе продаж бетона это ж основные преимщуества..
Замечаем как по легенде аирмакс матерски оперирует видами фасадов )) и тд , палишся. Короч.
Это всеравно что на форуме мамочек будут обсуждать новый бмв х4, и одна так безпалевно раскажет про степень сжатия в новом моторе ))) хахахах
Действительно ахахах
Вы бы хоть раз в жизни зашли в ОП, глядишь и сами бы поняли все.
какой в доме высотном фасад, материалы стен, виды плиток, разводки и тд... (с)--
это известно еще до того, как начали копать фундамет .
Или тут есть кто то, кто не отличает вент фасад от покрашенного пенопласта?? Или газоблок в стенах не отличает от кирпича? Если так, то вопросов нет.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Сер 09 вер, 2020 13:48
change_pm написав: PS4 написав: change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова
10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
25 куе - унунівку (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло
)
500 куе - респектовка (тут зрозуміло)
1 млн - ККЦівка (ККЦ+комерція)
Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?
только я перестал появляться ...всего 2 месяца в хорватии провел...как меня уже забыли
а как же респектовка?
Доповнив. Погано на довго пропадати. Забувають люди ...
Респектовка - X/2 якщо купити, X*2 якщо продати
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:11
Жека79 написав:
Или тут есть кто то, кто не отличает вент фасад от покрашенного пенопласта?? Или газоблок в стенах не отличает от кирпича? Если так, то вопросов нет.
неплохая тема: делать газоблок, крашеный под кирпич , с прорисовкой швов. И красить пенопласт под вентфасад...
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Serg-ik
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:19
Serg-ik написав: Жека79 написав:
Или тут есть кто то, кто не отличает вент фасад от покрашенного пенопласта?? Или газоблок в стенах не отличает от кирпича? Если так, то вопросов нет.
неплохая тема: делать газоблок, крашеный под кирпич , с прорисовкой швов. И красить пенопласт под вентфасад...
Это уже вчерашний день в строительстве.
Следующий этап в "комфортах" Киева - межквартирные пенопластовые стены, крашенные под газоблок (или под кирпич, но тогда выйдет дороже)
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