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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5204520552065207>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antonivs3 написав:Вы же серьезные люди, солидные инвесторы, рантье и вдруг какие-то разбитые и списанные в утиль авто с милями на спидометре .. Стыдно!

Хм... Ну вот я вот фанатею по Polo, а его в Украине официально не продают с 2014 года. И что мне теперь делать?)
Гольфа не предлагать - он некрасивый))
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:45

  xio13 написав:Генезіс-перекупівка

Кстате: я вот сегодня думал: откуда белые воротнички (по легенде) топ менеджерф знают какой в доме высотном фасад, материалы стен, виды плиток, разводки и тд...

А вот и понял: в офисе продаж бетона это ж основные преимщуества..

Замечаем как по легенде аирмакс матерски оперирует видами фасадов )) и тд , палишся. Короч.

Это всеравно что на форуме мамочек будут обсуждать новый бмв х4, и одна так безпалевно раскажет про степень сжатия в новом моторе ))) хахахах


Действительно ахахах :mrgreen:

Вы бы хоть раз в жизни зашли в ОП, глядишь и сами бы поняли все.

какой в доме высотном фасад, материалы стен, виды плиток, разводки и тд... (с)--
это известно еще до того, как начали копать фундамет .

Или тут есть кто то, кто не отличает вент фасад от покрашенного пенопласта?? Или газоблок в стенах не отличает от кирпича? Если так, то вопросов нет.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:48

  change_pm написав:
  PS4 написав:
  change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
25 куе - унунівку (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло :) )
500 куе - респектовка (тут зрозуміло)
1 млн - ККЦівка (ККЦ+комерція)

Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?


только я перестал появляться ...всего 2 месяца в хорватии провел...как меня уже забыли

а как же респектовка? :mrgreen:

Доповнив. Погано на довго пропадати. Забувають люди ...

Респектовка - X/2 якщо купити, X*2 якщо продати
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:Или тут есть кто то, кто не отличает вент фасад от покрашенного пенопласта?? Или газоблок в стенах не отличает от кирпича? Если так, то вопросов нет.

неплохая тема: делать газоблок, крашеный под кирпич , с прорисовкой швов. И красить пенопласт под вентфасад...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:19

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:Или тут есть кто то, кто не отличает вент фасад от покрашенного пенопласта?? Или газоблок в стенах не отличает от кирпича? Если так, то вопросов нет.

неплохая тема: делать газоблок, крашеный под кирпич , с прорисовкой швов. И красить пенопласт под вентфасад...

Это уже вчерашний день в строительстве.
Следующий этап в "комфортах" Киева - межквартирные пенопластовые стены, крашенные под газоблок (или под кирпич, но тогда выйдет дороже)
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:27

  change_pm написав:
  change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
25 куе - унунівка (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло :) )
500 куе - респектовка (тут зрозуміло)
1 млн - кінкогівка (ККЦ+комерція)

Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?

ОК, гайз! Доповнив! Які ще думки?

Якщо +свытова ,то 75куе -'какакурт'
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:43

  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:Или тут есть кто то, кто не отличает вент фасад от покрашенного пенопласта?? Или газоблок в стенах не отличает от кирпича? Если так, то вопросов нет.

неплохая тема: делать газоблок, крашеный под кирпич , с прорисовкой швов. И красить пенопласт под вентфасад...

Это уже вчерашний день в строительстве.
Следующий этап в "комфортах" Киева - межквартирные пенопластовые стены, крашенные под газоблок (или под кирпич, но тогда выйдет дороже)

Гипсокартон с заполнением строймусором :idea:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:56

  Serg-ik написав:
  PS4 написав:пересмотрел десятка три битков с сша. при том по карфаксу бьется что удар маленький. а по факту, до этого было еще пару дтп без регистрации. как следствие - восстановленные авто мексами и покрашенные кисточкой.
+ страшно вонючие машины

Это в каком ценовом диапазоне?


30 +/-
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:15

Читаю сегодня форум і виникають асоціації:
- малинівка (щоб життя в цоколі видалося малиною)
- цитрусівка (Оранж-парк та подібні)
- охренівка (це до забудовників скоріше відноситься)
- медова з перцем (квартира з поганою звукоізоляцією)
- лимончелло (квартири преміум класу)
- зубрівка тощо.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 09 вер, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:20

  PS4 написав:
  Serg-ik написав:
  PS4 написав:пересмотрел десятка три битков с сша. при том по карфаксу бьется что удар маленький. а по факту, до этого было еще пару дтп без регистрации. как следствие - восстановленные авто мексами и покрашенные кисточкой.
+ страшно вонючие машины

Это в каком ценовом диапазоне?


30 +/-

30 в USA Кайенн или Велар РР (ну и мечта моя Раптор 3.5 квадротурбА) трёхлетний стоит трошки коцнутый. Какой буржуй там их будет у мексиканцев в сарае кисточкой красить?
барабашов
 
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