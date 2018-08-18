Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51

Всем привет. Я тут пилю на досуге "Кто Строит"... Пришла идея немного проанализировать продажи первички, но пока есть лишь зацепка анализа форвардных контрактов согласно бирже "ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ"... С удовольствием поделюсь с участниками форума результатами анализа, но есть ряд вопросов, которые могут сильно помочь:

1. Есть ли еще биржи форвардных контрактов, на которых регистрируют продажи первички

2. Берем такой популярный УноСитиХаус. Он продается через форвардные контракты. Все ли 100% продаются через эту схему или может какая то часть продаваться и напрямую? (наверняка здесь есть инсайты)

3. Может еще какие варианты есть, где можно взять данные по продажам первички?



На сегодня, на бирже ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ, есть:

ЖК Podil Plaza & Residence

Новая Англия

ЖК Мисто квитив

ЖК УноСитиХаус

ЖК Concordia

ЖК Харьковский (Укрбуд)

ЖК Edeldorf

ЖК Метрополис

ЖК Лико-град

ЖК Illinsky House

ЖК Новый Автограф

RiverStone



что уже неплохо и по динамике продаж в данных ЖК уже можно видеть динамику продаж первичи...