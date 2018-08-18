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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5204520552065207

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:24

  Хомякоид написав:
  stas_rst написав:Хомякоид 8к до травня-червня, потім - 7500 + вся комуналь + охорона + ЖЕК
Можу помилятись на місяць-два, реально забув, коли скинув ... арендар клянчив кондер, то я на 500 скинув :) писав про це раніше
Медіана зараз - 8 - 8,5


На вашому місці я б поставив 8500 і подивився б на результат.
Якщо адекватні люди, здав би на рік, до кінця пандемії.
Якщо ні, продавати, та моніторити ціни щоб впригнути вчасно по акції, гарячому розпродажі та ін.


Дякую. Врахував. Простій - 9 днів. Буду виставляти завтра, щоб на вихідні зробити перегляди.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:49

  Hotab написав:antonivs3 , на электронных приборках можно выбрать, мили или км/час
списанные в утиль авто

Причины списание бывают разные. В том числе от того , что по их ценам на маляра - это бессмысленно. А по нашим ценам на труд - вполне рентабельно.

Нихрена не изменилось за последние 30 лет. Если веришь с сказки, то сказочник тебя обязательно найдёт. Относительно нормальные (не дорогие) машины (недвижимость) можно купить только у банка, т.к. они забирают у тех кто не собирался продавать, а переоценил свои возможности или попал в сложную ситуацию. Продают потому, что это не профильный актив. Остальные сказки про то, как немец возил внучку в школу и решил продать 5 летнюю машину за 6 копеек с пробегом 10 т. - это всё сказки для желающих в них верить.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51

анализ продаж первички

Всем привет. Я тут пилю на досуге "Кто Строит"... Пришла идея немного проанализировать продажи первички, но пока есть лишь зацепка анализа форвардных контрактов согласно бирже "ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ"... С удовольствием поделюсь с участниками форума результатами анализа, но есть ряд вопросов, которые могут сильно помочь:
1. Есть ли еще биржи форвардных контрактов, на которых регистрируют продажи первички
2. Берем такой популярный УноСитиХаус. Он продается через форвардные контракты. Все ли 100% продаются через эту схему или может какая то часть продаваться и напрямую? (наверняка здесь есть инсайты)
3. Может еще какие варианты есть, где можно взять данные по продажам первички?

На сегодня, на бирже ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ, есть:
ЖК Podil Plaza & Residence
Новая Англия
ЖК Мисто квитив
ЖК УноСитиХаус
ЖК Concordia
ЖК Харьковский (Укрбуд)
ЖК Edeldorf
ЖК Метрополис
ЖК Лико-град
ЖК Illinsky House
ЖК Новый Автограф
RiverStone

что уже неплохо и по динамике продаж в данных ЖК уже можно видеть динамику продаж первичи...
KtoStroit
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:53

  Richi написав: Относительно нормальные (не дорогие) машины (недвижимость) можно купить только у банка, т.к. они забирают у тех кто не собирался продавать, а переоценил свои возможности или попал в сложную ситуацию.


Нельзя. Бог накажет и надает за это по фаске.
На чужой трагедии счастья не построишь. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:54

  antey1969 написав:Какое рантье, такие и машины.
Тут много интересного можно выяснить, если читать вдумчиво.
У одного "лендлорда" на семью из 4 человек на питание уходит по 6000 грн в мес.
Другой ленлорд исключительно на мивине сидит, о котлетах и борщах только мечтает.
Третий, похоже, наконец-то подержанную Таврию прикупил в кредит: полный фарш, все дела - и стекла почти без трещин, и двери открываются, и ногами на поворотах притормаживать не надо.


Лайк! Больше всего в комментарии понравился средний род по отношению к рантье. Добрая половина из них, действительно, ведут себя как оно :mrgreen:
zРадио
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  #<1 ... 5204520552065207
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