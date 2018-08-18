|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:24
Хомякоид написав: stas_rst написав:Хомякоид
8к до травня-червня, потім - 7500 + вся комуналь + охорона + ЖЕК
Можу помилятись на місяць-два, реально забув, коли скинув ... арендар клянчив кондер, то я на 500 скинув
писав про це раніше
Медіана зараз - 8 - 8,5
На вашому місці я б поставив 8500 і подивився б на результат.
Якщо адекватні люди, здав би на рік, до кінця пандемії.
Якщо ні, продавати, та моніторити ціни щоб впригнути вчасно по акції, гарячому розпродажі та ін.
Дякую. Врахував. Простій - 9 днів. Буду виставляти завтра, щоб на вихідні зробити перегляди.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:49
Hotab написав:antonivs3
, на электронных приборках можно выбрать, мили или км/час
списанные в утиль авто
Причины списание бывают разные. В том числе от того , что по их ценам на маляра - это бессмысленно. А по нашим ценам на труд - вполне рентабельно.
Нихрена не изменилось за последние 30 лет. Если веришь с сказки, то сказочник тебя обязательно найдёт. Относительно нормальные (не дорогие) машины (недвижимость) можно купить только у банка, т.к. они забирают у тех кто не собирался продавать, а переоценил свои возможности или попал в сложную ситуацию. Продают потому, что это не профильный актив. Остальные сказки про то, как немец возил внучку в школу и решил продать 5 летнюю машину за 6 копеек с пробегом 10 т. - это всё сказки для желающих в них верить.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1604
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 691 раз.
- Подякували: 702 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51
Всем привет. Я тут пилю на досуге "Кто Строит"... Пришла идея немного проанализировать продажи первички, но пока есть лишь зацепка анализа форвардных контрактов согласно бирже "ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ"... С удовольствием поделюсь с участниками форума результатами анализа, но есть ряд вопросов, которые могут сильно помочь:
1. Есть ли еще биржи форвардных контрактов, на которых регистрируют продажи первички
2. Берем такой популярный УноСитиХаус. Он продается через форвардные контракты. Все ли 100% продаются через эту схему или может какая то часть продаваться и напрямую? (наверняка здесь есть инсайты)
3. Может еще какие варианты есть, где можно взять данные по продажам первички?
На сегодня, на бирже ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ, есть:
ЖК Podil Plaza & Residence
Новая Англия
ЖК Мисто квитив
ЖК УноСитиХаус
ЖК Concordia
ЖК Харьковский (Укрбуд)
ЖК Edeldorf
ЖК Метрополис
ЖК Лико-град
ЖК Illinsky House
ЖК Новый Автограф
RiverStone
что уже неплохо и по динамике продаж в данных ЖК уже можно видеть динамику продаж первичи...
-
KtoStroit
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.09.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:53
Richi написав:
Относительно нормальные (не дорогие) машины (недвижимость) можно купить только у банка, т.к. они забирают у тех кто не собирался продавать, а переоценил свои возможности или попал в сложную ситуацию.
Нельзя. Бог накажет и надает за это по фаске.
На чужой трагедии счастья не построишь.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8415
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 353 раз.
- Подякували: 4047 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:54
antey1969 написав:
Какое рантье, такие и машины.
Тут много интересного можно выяснить, если читать вдумчиво.
У одного "лендлорда" на семью из 4 человек на питание уходит по 6000 грн в мес.
Другой ленлорд исключительно на мивине сидит, о котлетах и борщах только мечтает.
Третий, похоже, наконец-то подержанную Таврию прикупил в кредит: полный фарш, все дела - и стекла почти без трещин, и двери открываются, и ногами на поворотах притормаживать не надо.
Лайк! Больше всего в комментарии понравился средний род по отношению к рантье. Добрая половина из них, действительно, ведут себя как оно
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7308
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1295 раз.
- Подякували: 2980 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19086
|3162116
|
|
|472
|204348
|
Вів 08 вер, 2020 19:58
Bobua
|
|13
|15575
|
|