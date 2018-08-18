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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5204520552065207>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:56

  Serg-ik написав:
  PS4 написав:пересмотрел десятка три битков с сша. при том по карфаксу бьется что удар маленький. а по факту, до этого было еще пару дтп без регистрации. как следствие - восстановленные авто мексами и покрашенные кисточкой.
+ страшно вонючие машины

Это в каком ценовом диапазоне?


30 +/-
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:15

Читаю сегодня форум і виникають асоціації:
- малинівка (щоб життя в цоколі видалося малиною)
- цитрусівка (Оранж-парк та подібні)
- охренівка (це до забудовників скоріше відноситься)
- медова з перцем (квартира з поганою звукоізоляцією)
- лимончелло (квартири преміум класу)
- зубрівка тощо.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 09 вер, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:20

  PS4 написав:
  Serg-ik написав:
  PS4 написав:пересмотрел десятка три битков с сша. при том по карфаксу бьется что удар маленький. а по факту, до этого было еще пару дтп без регистрации. как следствие - восстановленные авто мексами и покрашенные кисточкой.
+ страшно вонючие машины

Это в каком ценовом диапазоне?


30 +/-

30 в USA Кайенн или Велар РР (ну и мечта моя Раптор 3.5 квадротурбА) трёхлетний стоит трошки коцнутый. Какой буржуй там их будет у мексиканцев в сарае кисточкой красить?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:24

  Хомякоид написав:
  stas_rst написав:Хомякоид 8к до травня-червня, потім - 7500 + вся комуналь + охорона + ЖЕК
Можу помилятись на місяць-два, реально забув, коли скинув ... арендар клянчив кондер, то я на 500 скинув :) писав про це раніше
Медіана зараз - 8 - 8,5


На вашому місці я б поставив 8500 і подивився б на результат.
Якщо адекватні люди, здав би на рік, до кінця пандемії.
Якщо ні, продавати, та моніторити ціни щоб впригнути вчасно по акції, гарячому розпродажі та ін.


Дякую. Врахував. Простій - 9 днів. Буду виставляти завтра, щоб на вихідні зробити перегляди.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:49

  Hotab написав:antonivs3 , на электронных приборках можно выбрать, мили или км/час
списанные в утиль авто

Причины списание бывают разные. В том числе от того , что по их ценам на маляра - это бессмысленно. А по нашим ценам на труд - вполне рентабельно.

Нихрена не изменилось за последние 30 лет. Если веришь с сказки, то сказочник тебя обязательно найдёт. Относительно нормальные (не дорогие) машины (недвижимость) можно купить только у банка, т.к. они забирают у тех кто не собирался продавать, а переоценил свои возможности или попал в сложную ситуацию. Продают потому, что это не профильный актив. Остальные сказки про то, как немец возил внучку в школу и решил продать 5 летнюю машину за 6 копеек с пробегом 10 т. - это всё сказки для желающих в них верить.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51

анализ продаж первички

Всем привет. Я тут пилю на досуге "Кто Строит"... Пришла идея немного проанализировать продажи первички, но пока есть лишь зацепка анализа форвардных контрактов согласно бирже "ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ"... С удовольствием поделюсь с участниками форума результатами анализа, но есть ряд вопросов, которые могут сильно помочь:
1. Есть ли еще биржи форвардных контрактов, на которых регистрируют продажи первички
2. Берем такой популярный УноСитиХаус. Он продается через форвардные контракты. Все ли 100% продаются через эту схему или может какая то часть продаваться и напрямую? (наверняка здесь есть инсайты)
3. Может еще какие варианты есть, где можно взять данные по продажам первички?

На сегодня, на бирже ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ, есть:
ЖК Podil Plaza & Residence
Новая Англия
ЖК Мисто квитив
ЖК УноСитиХаус
ЖК Concordia
ЖК Харьковский (Укрбуд)
ЖК Edeldorf
ЖК Метрополис
ЖК Лико-град
ЖК Illinsky House
ЖК Новый Автограф
RiverStone

что уже неплохо и по динамике продаж в данных ЖК уже можно видеть динамику продаж первичи...
KtoStroit
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:02

  flyman написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Время покупать недвижку в NY: https://jamesaltucher.com/blog/nyc-is-d ... heres-why/

Похоже, таки да. Можно начинать подбирать варианты, чтобы к Новому году откупиться. Паник-сейл - большой шанс.

так що, зРадіо, виявляється правий?


На КРЖН к Новому году подбирать варианты будет еще рано даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по ковиду и девальвация после выборов. Разве что к Новому году 2021-2022
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:26

Парни, вы видели цены на уаз?
http://i.piccy.info/i9/b03dc06e87f2b2e2 ... 379E70.jpg
И это база
В топе - это цена х2
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:28

  Santehnik написав:Хм... Ну вот я вот фанатею по Polo, а его в Украине официально не продают с 2014 года. И что мне теперь делать?)
Гольфа не предлагать - он некрасивый))


Имхо, странный у вас объект фанатения. Самая скучная по дизайну и самая ломучая (по данным самих немцев) фольцевская модель. Если хотите в таком размере, то есть же гораздо более симпатичные колёса, тот же Мини или Хюндай Кона например.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Сер 09 вер, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:45

  Richi написав:
  Hotab написав:antonivs3 , на электронных приборках можно выбрать, мили или км/час
списанные в утиль авто

Причины списание бывают разные. В том числе от того , что по их ценам на маляра - это бессмысленно. А по нашим ценам на труд - вполне рентабельно.

Нихрена не изменилось за последние 30 лет. Если веришь с сказки, то сказочник тебя обязательно найдёт. Относительно нормальные (не дорогие) машины (недвижимость) можно купить только у банка, т.к. они забирают у тех кто не собирался продавать, а переоценил свои возможности или попал в сложную ситуацию. Продают потому, что это не профильный актив. Остальные сказки про то, как немец возил внучку в школу и решил продать 5 летнюю машину за 6 копеек с пробегом 10 т. - это всё сказки для желающих в них верить.


Так и есть. Бывший коллега зарабатывает тем, что возит битки со штатов, приводит их в божеский вид и продаёт. Так вот, нихрена там не бывает простых случаев(при цене до 15-20к$), практически всегда нужно вытягивать силовые элементы кузова (в гараже :mrgreen: ) варить или менять целые куски.
Внешне оно потом незаметно, но как будет ездить и вести себя в случае аварии-ХЗ.
drevlyanin
 
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