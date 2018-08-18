30 +/-
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:56
30 +/-
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:15
Читаю сегодня форум і виникають асоціації:
- малинівка (щоб життя в цоколі видалося малиною)
- цитрусівка (Оранж-парк та подібні)
- охренівка (це до забудовників скоріше відноситься)
- медова з перцем (квартира з поганою звукоізоляцією)
- лимончелло (квартири преміум класу)
- зубрівка тощо.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 09 вер, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:20
30 в USA Кайенн или Велар РР (ну и мечта моя Раптор 3.5 квадротурбА) трёхлетний стоит трошки коцнутый. Какой буржуй там их будет у мексиканцев в сарае кисточкой красить?
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:24
Дякую. Врахував. Простій - 9 днів. Буду виставляти завтра, щоб на вихідні зробити перегляди.
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:49
Нихрена не изменилось за последние 30 лет. Если веришь с сказки, то сказочник тебя обязательно найдёт. Относительно нормальные (не дорогие) машины (недвижимость) можно купить только у банка, т.к. они забирают у тех кто не собирался продавать, а переоценил свои возможности или попал в сложную ситуацию. Продают потому, что это не профильный актив. Остальные сказки про то, как немец возил внучку в школу и решил продать 5 летнюю машину за 6 копеек с пробегом 10 т. - это всё сказки для желающих в них верить.
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51
анализ продаж первички
Всем привет. Я тут пилю на досуге "Кто Строит"... Пришла идея немного проанализировать продажи первички, но пока есть лишь зацепка анализа форвардных контрактов согласно бирже "ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ"... С удовольствием поделюсь с участниками форума результатами анализа, но есть ряд вопросов, которые могут сильно помочь:
1. Есть ли еще биржи форвардных контрактов, на которых регистрируют продажи первички
2. Берем такой популярный УноСитиХаус. Он продается через форвардные контракты. Все ли 100% продаются через эту схему или может какая то часть продаваться и напрямую? (наверняка здесь есть инсайты)
3. Может еще какие варианты есть, где можно взять данные по продажам первички?
На сегодня, на бирже ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ, есть:
ЖК Podil Plaza & Residence
Новая Англия
ЖК Мисто квитив
ЖК УноСитиХаус
ЖК Concordia
ЖК Харьковский (Укрбуд)
ЖК Edeldorf
ЖК Метрополис
ЖК Лико-град
ЖК Illinsky House
ЖК Новый Автограф
RiverStone
что уже неплохо и по динамике продаж в данных ЖК уже можно видеть динамику продаж первичи...
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:02
На КРЖН к Новому году подбирать варианты будет еще рано даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по ковиду и девальвация после выборов. Разве что к Новому году 2021-2022
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:26
Парни, вы видели цены на уаз?
И это база
В топе - это цена х2
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:28
Имхо, странный у вас объект фанатения. Самая скучная по дизайну и самая ломучая (по данным самих немцев) фольцевская модель. Если хотите в таком размере, то есть же гораздо более симпатичные колёса, тот же Мини или Хюндай Кона например.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Сер 09 вер, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:45
Так и есть. Бывший коллега зарабатывает тем, что возит битки со штатов, приводит их в божеский вид и продаёт. Так вот, нихрена там не бывает простых случаев(при цене до 15-20к$), практически всегда нужно вытягивать силовые элементы кузова (в гараже ) варить или менять целые куски.
Внешне оно потом незаметно, но как будет ездить и вести себя в случае аварии-ХЗ.
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