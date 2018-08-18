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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:47
Richi написав:
.. Относительно нормальные (не дорогие) машины (недвижимость) можно купить только у банка..
недавно смотрел "банковские" тачки - не сказал бы, что сильно дешево. Как мне объяснил коллега, что там ранее работал, все самое вкусное сразу разбирают перекупы - менеджеры банков их заранее уведомляют о новых поступлениях
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Додано: Сер 09 вер, 2020 17:27
PS4 написав: change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова
10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
25 куе - унунівку (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло
)
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - ККЦівка (ККЦ+комерція)
Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?
только я перестал появляться ...всего 2 месяца в хорватии провел...как меня уже забыли
а как же респектовка?
Больше подходит для водки
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