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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5204520552065207

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:47

  Richi написав:.. Относительно нормальные (не дорогие) машины (недвижимость) можно купить только у банка..
недавно смотрел "банковские" тачки - не сказал бы, что сильно дешево. Как мне объяснил коллега, что там ранее работал, все самое вкусное сразу разбирают перекупы - менеджеры банков их заранее уведомляют о новых поступлениях
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PS4 написав:
  change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
25 куе - унунівку (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло :) )
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - ККЦівка (ККЦ+комерція)

Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?


только я перестал появляться ...всего 2 месяца в хорватии провел...как меня уже забыли

а как же респектовка? :mrgreen:
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Faceless
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  #<1 ... 5204520552065207
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