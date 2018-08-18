Додано: Сер 09 вер, 2020 17:54

sequence написав: Richi написав: .. Относительно нормальные (не дорогие) машины (недвижимость) можно купить только у банка.. .. Относительно нормальные (не дорогие) машины (недвижимость) можно купить только у банка.. недавно смотрел "банковские" тачки - не сказал бы, что сильно дешево. Как мне объяснил коллега, что там ранее работал, все самое вкусное сразу разбирают перекупы - менеджеры банков их заранее уведомляют о новых поступлениях недавно смотрел "банковские" тачки - не сказал бы, что сильно дешево. Как мне объяснил коллега, что там ранее работал, все самое вкусное сразу разбирают перекупы - менеджеры банков их заранее уведомляют о новых поступлениях

Hotab написав: А мне приехал удачный биток из США. По сумме ремонта - все как рассчитывал. А мне приехал удачный биток из США. По сумме ремонта - все как рассчитывал.

Так и есть, но как это противоречит тому что я написал? Вы оказались последний в этой очереди и получили соответствующий результат. Любой, кто имеет доступ к этой кормушке хочет заработать используя своё служебное положение. Кстати, во многих европейских странах так же. В США проще т.к. есть система (протокол по которому действуют) и далее на аукцион.Для того, чтобы заработать на автомобиле - необходимо купить по минимальной цене. Минимальная цена подразумевает серьёзные проблемы. Купить нормальную машину, заниматься ей пол месяца, месяц и заработать 300$ - никому не интересно, но есть люди которые верят в чудо.Для Вас есть плохая новость - с большой долей вероятности, в ближайшее время Вас ждёт сюрприз, который при первичном осмотре Вы не обнаружили.