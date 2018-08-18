RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5204520552065207

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:47

  Richi написав:.. Относительно нормальные (не дорогие) машины (недвижимость) можно купить только у банка..
недавно смотрел "банковские" тачки - не сказал бы, что сильно дешево. Как мне объяснил коллега, что там ранее работал, все самое вкусное сразу разбирают перекупы - менеджеры банков их заранее уведомляют о новых поступлениях
sequence
 
Повідомлень: 3972
З нами з: 29.12.15
Подякував: 655 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PS4 написав:
  change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
25 куе - унунівку (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло :) )
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - ККЦівка (ККЦ+комерція)

Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?


только я перестал появляться ...всего 2 месяца в хорватии провел...как меня уже забыли

а как же респектовка? :mrgreen:
Больше подходит для водки
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27881
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 6679 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:54

  sequence написав:
  Richi написав:.. Относительно нормальные (не дорогие) машины (недвижимость) можно купить только у банка..
недавно смотрел "банковские" тачки - не сказал бы, что сильно дешево. Как мне объяснил коллега, что там ранее работал, все самое вкусное сразу разбирают перекупы - менеджеры банков их заранее уведомляют о новых поступлениях

Так и есть, но как это противоречит тому что я написал? Вы оказались последний в этой очереди и получили соответствующий результат. Любой, кто имеет доступ к этой кормушке хочет заработать используя своё служебное положение. Кстати, во многих европейских странах так же. В США проще т.к. есть система (протокол по которому действуют) и далее на аукцион.
Для того, чтобы заработать на автомобиле - необходимо купить по минимальной цене. Минимальная цена подразумевает серьёзные проблемы. Купить нормальную машину, заниматься ей пол месяца, месяц и заработать 300$ - никому не интересно, но есть люди которые верят в чудо.
  Hotab написав:А мне приехал удачный биток из США. По сумме ремонта - все как рассчитывал.

Для Вас есть плохая новость - с большой долей вероятности, в ближайшее время Вас ждёт сюрприз, который при первичном осмотре Вы не обнаружили.
Richi
 
Повідомлень: 1606
З нами з: 25.09.08
Подякував: 691 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:01

вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1395
З нами з: 11.12.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:11

  4e4ensxe написав:вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы

дик, дорожай на 6,7%, ніяких панік сел і карантіно шок, ріспекти биті позашльоховики купують що взлетіли в ціні і поки ще дешево і долар непокрешився.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21427
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 1550 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:36

  4e4ensxe написав:вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы

а вы раньше этого не знали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11740
З нами з: 05.06.13
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Для Вас есть плохая новость - с большой долей вероятности, в ближайшее время Вас ждёт сюрприз, который при первичном осмотре Вы не обнаружил

Вряд ли. Все уже проверили и отдефектовали. Геометрия целая. Системы работают.
И вообще,практика лучшее опровержение ваших догадок и фантазий. А практика такая: ввозят ежегодно десятки тысяч. И если бы это все было с подвохами, то это бы прекратилось. Но то,что подвохи встречаются иногда - не спорю.
Чаще всего такие нежданчики машины идут сразу на Риа, пока все свежее, и не видно как жрется резина.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 15.02.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5204520552065207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
473 204425
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 17:58
4e4ensxe
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1907, 1908, 1909
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19086 3162273
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 10:12
change_pm
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15580
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25536)
09.09.2020 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.