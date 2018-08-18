недавно смотрел "банковские" тачки - не сказал бы, что сильно дешево. Как мне объяснил коллега, что там ранее работал, все самое вкусное сразу разбирают перекупы - менеджеры банков их заранее уведомляют о новых поступлениях
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Додано: Сер 09 вер, 2020 16:47
недавно смотрел "банковские" тачки - не сказал бы, что сильно дешево. Как мне объяснил коллега, что там ранее работал, все самое вкусное сразу разбирают перекупы - менеджеры банков их заранее уведомляют о новых поступлениях
Додано: Сер 09 вер, 2020 17:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Больше подходит для водки
Додано: Сер 09 вер, 2020 17:54
Так и есть, но как это противоречит тому что я написал? Вы оказались последний в этой очереди и получили соответствующий результат. Любой, кто имеет доступ к этой кормушке хочет заработать используя своё служебное положение. Кстати, во многих европейских странах так же. В США проще т.к. есть система (протокол по которому действуют) и далее на аукцион.
Для того, чтобы заработать на автомобиле - необходимо купить по минимальной цене. Минимальная цена подразумевает серьёзные проблемы. Купить нормальную машину, заниматься ей пол месяца, месяц и заработать 300$ - никому не интересно, но есть люди которые верят в чудо.
Для Вас есть плохая новость - с большой долей вероятности, в ближайшее время Вас ждёт сюрприз, который при первичном осмотре Вы не обнаружили.
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:01
вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН
это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:11
дик, дорожай на 6,7%, ніяких панік сел і карантіно шок, ріспекти биті позашльоховики купують що взлетіли в ціні і поки ще дешево і долар непокрешився.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:36
а вы раньше этого не знали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вряд ли. Все уже проверили и отдефектовали. Геометрия целая. Системы работают.
И вообще,практика лучшее опровержение ваших догадок и фантазий. А практика такая: ввозят ежегодно десятки тысяч. И если бы это все было с подвохами, то это бы прекратилось. Но то,что подвохи встречаются иногда - не спорю.
Чаще всего такие нежданчики машины идут сразу на Риа, пока все свежее, и не видно как жрется резина.
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