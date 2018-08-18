antey1969 написав:
Это уже вчерашний день в строительстве.
Следующий этап в "комфортах" Киева - межквартирные пенопластовые стены, крашенные под газоблок (или под кирпич, но тогда выйдет дороже)
Гипсокартон с заполнением строймусором
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:43
Гипсокартон с заполнением строймусором
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:15
Читаю сегодня форум і виникають асоціації:
- малинівка (щоб життя в цоколі видалося малиною)
- цитрусівка (Оранж-парк та подібні)
- охренівка (це до забудовників скоріше відноситься)
- медова з перцем (квартира з поганою звукоізоляцією)
- лимончелло (квартири преміум класу)
- зубрівка тощо.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 09 вер, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:24
Дякую. Врахував. Простій - 9 днів. Буду виставляти завтра, щоб на вихідні зробити перегляди.
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51
анализ продаж первички
Всем привет. Я тут пилю на досуге "Кто Строит"... Пришла идея немного проанализировать продажи первички, но пока есть лишь зацепка анализа форвардных контрактов согласно бирже "ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ"... С удовольствием поделюсь с участниками форума результатами анализа, но есть ряд вопросов, которые могут сильно помочь:
1. Есть ли еще биржи форвардных контрактов, на которых регистрируют продажи первички
2. Берем такой популярный УноСитиХаус. Он продается через форвардные контракты. Все ли 100% продаются через эту схему или может какая то часть продаваться и напрямую? (наверняка здесь есть инсайты)
3. Может еще какие варианты есть, где можно взять данные по продажам первички?
На сегодня, на бирже ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ, есть:
ЖК Podil Plaza & Residence
Новая Англия
ЖК Мисто квитив
ЖК УноСитиХаус
ЖК Concordia
ЖК Харьковский (Укрбуд)
ЖК Edeldorf
ЖК Метрополис
ЖК Лико-град
ЖК Illinsky House
ЖК Новый Автограф
RiverStone
что уже неплохо и по динамике продаж в данных ЖК уже можно видеть динамику продаж первичи...
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:02
На КРЖН к Новому году подбирать варианты будет еще рано даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по ковиду и девальвация после выборов. Разве что к Новому году 2021-2022
Додано: Сер 09 вер, 2020 17:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Больше подходит для водки
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:01
вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН
это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:11
дик, дорожай на 6,7%, ніяких панік сел і карантіно шок, ріспекти биті позашльоховики купують що взлетіли в ціні і поки ще дешево і долар непокрешився.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:36
а вы раньше этого не знали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:16
Відпишіться про результат. Для форумчан думаю буде цікаво.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|