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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5203520452055206>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:43

  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:Или тут есть кто то, кто не отличает вент фасад от покрашенного пенопласта?? Или газоблок в стенах не отличает от кирпича? Если так, то вопросов нет.

неплохая тема: делать газоблок, крашеный под кирпич , с прорисовкой швов. И красить пенопласт под вентфасад...

Это уже вчерашний день в строительстве.
Следующий этап в "комфортах" Киева - межквартирные пенопластовые стены, крашенные под газоблок (или под кирпич, но тогда выйдет дороже)

Гипсокартон с заполнением строймусором :idea:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:15

Читаю сегодня форум і виникають асоціації:
- малинівка (щоб життя в цоколі видалося малиною)
- цитрусівка (Оранж-парк та подібні)
- охренівка (це до забудовників скоріше відноситься)
- медова з перцем (квартира з поганою звукоізоляцією)
- лимончелло (квартири преміум класу)
- зубрівка тощо.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 09 вер, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:24

  Хомякоид написав:
  stas_rst написав:Хомякоид 8к до травня-червня, потім - 7500 + вся комуналь + охорона + ЖЕК
Можу помилятись на місяць-два, реально забув, коли скинув ... арендар клянчив кондер, то я на 500 скинув :) писав про це раніше
Медіана зараз - 8 - 8,5


На вашому місці я б поставив 8500 і подивився б на результат.
Якщо адекватні люди, здав би на рік, до кінця пандемії.
Якщо ні, продавати, та моніторити ціни щоб впригнути вчасно по акції, гарячому розпродажі та ін.


Дякую. Врахував. Простій - 9 днів. Буду виставляти завтра, щоб на вихідні зробити перегляди.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51

анализ продаж первички

Всем привет. Я тут пилю на досуге "Кто Строит"... Пришла идея немного проанализировать продажи первички, но пока есть лишь зацепка анализа форвардных контрактов согласно бирже "ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ"... С удовольствием поделюсь с участниками форума результатами анализа, но есть ряд вопросов, которые могут сильно помочь:
1. Есть ли еще биржи форвардных контрактов, на которых регистрируют продажи первички
2. Берем такой популярный УноСитиХаус. Он продается через форвардные контракты. Все ли 100% продаются через эту схему или может какая то часть продаваться и напрямую? (наверняка здесь есть инсайты)
3. Может еще какие варианты есть, где можно взять данные по продажам первички?

На сегодня, на бирже ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ, есть:
ЖК Podil Plaza & Residence
Новая Англия
ЖК Мисто квитив
ЖК УноСитиХаус
ЖК Concordia
ЖК Харьковский (Укрбуд)
ЖК Edeldorf
ЖК Метрополис
ЖК Лико-град
ЖК Illinsky House
ЖК Новый Автограф
RiverStone

что уже неплохо и по динамике продаж в данных ЖК уже можно видеть динамику продаж первичи...
KtoStroit
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:02

  flyman написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Время покупать недвижку в NY: https://jamesaltucher.com/blog/nyc-is-d ... heres-why/

Похоже, таки да. Можно начинать подбирать варианты, чтобы к Новому году откупиться. Паник-сейл - большой шанс.

так що, зРадіо, виявляється правий?


На КРЖН к Новому году подбирать варианты будет еще рано даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по ковиду и девальвация после выборов. Разве что к Новому году 2021-2022
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PS4 написав:
  change_pm написав:Подумалось про нову термінологію на ринку нерухомості КРЖН + світова

10 куе - флаярівка (флайман + кавалірка)
25 куе - унунівку (Уруноктій + оранжівка/медоунівка)
50 куе - крушебівка (Круша + Трібека)
100 куе - чейнджерівка (Манчестер + чейндж пм)
250 куе - ейрмаксівка (тутай зрозуміло :) )
500 куе - лондонка (тут зрозуміло)
1 млн - ККЦівка (ККЦ+комерція)

Як вважаєте, норм? Чи може якось переназвати?


только я перестал появляться ...всего 2 месяца в хорватии провел...как меня уже забыли

а как же респектовка? :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:01

вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:11

  4e4ensxe написав:вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы

дик, дорожай на 6,7%, ніяких панік сел і карантіно шок, ріспекти биті позашльоховики купують що взлетіли в ціні і поки ще дешево і долар непокрешився.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:36

  4e4ensxe написав:вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы

а вы раньше этого не знали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:16

  stas_rst написав:
  Хомякоид написав:
  stas_rst написав:Хомякоид 8к до травня-червня, потім - 7500 + вся комуналь + охорона + ЖЕК
Можу помилятись на місяць-два, реально забув, коли скинув ... арендар клянчив кондер, то я на 500 скинув :) писав про це раніше
Медіана зараз - 8 - 8,5


На вашому місці я б поставив 8500 і подивився б на результат.
Якщо адекватні люди, здав би на рік, до кінця пандемії.
Якщо ні, продавати, та моніторити ціни щоб впригнути вчасно по акції, гарячому розпродажі та ін.


Дякую. Врахував. Простій - 9 днів. Буду виставляти завтра, щоб на вихідні зробити перегляди.


Відпишіться про результат. Для форумчан думаю буде цікаво.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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