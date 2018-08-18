Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:та не, на этой ветке "принято считать" что ИНДЕКСЫ и РЕАЛЬНЫЕ цены это две большие разницы, а это становится понятно когда "выйдешь на реальный объект" )
У индексов своя цель, у просмотров - своя. Это актуально для всех рынков. Когда ты хочешь поменять работу (т.е. перепродать себя), ты тоже идешь по конкретным вакансиям, а статистика тебе помогает ориентироваться, сколько просить за свои услуги, когда правильное время, когда неправильное, где дефицит, где профицит и т.д.
Для рынка твой личный пример не интересен и не показателен. Ты можешь получить более выгодное предложение на падающем рынке, а можешь на растущем - не получить.
На КРЖН то же самое. Только большие выборки говорят о том, куда смотрит рынок. Но гораздо выгоднее дурить головы читателям о том, какой рынок сложный, как тяжело в нем самому разобраться, и лучше довериться профи - рылам и сотрудникам отделов продаж Ну-ну...
Так там ремонт ещё под сороковник выйдет и это без Густав Берга и Гролча с паркетом из венге И Меркс только с распродажи с выставки впишется в этот бюджет А ведь мы знаем по опыту гуру и предводителей, што любой ремонт имеет отрицательную стоимость при продаже вторички, ибо его сразу надо сносить и вывозить десятью КАМАЗами, он же НЕ нравится жене новоиспеченного лендлорда Так шо давайте нам по 800 с ремонтом от МахнЫ или других кутюрье
Прохожий написав:та не, на этой ветке "принято считать" что ИНДЕКСЫ и РЕАЛЬНЫЕ цены это две большие разницы, а это становится понятно когда "выйдешь на реальный объект" )
У индексов своя цель, у просмотров - своя. Это актуально для всех рынков. Когда ты хочешь поменять работу (т.е. перепродать себя), ты тоже идешь по конкретным вакансиям, а статистика тебе помогает ориентироваться, сколько просить за свои услуги, когда правильное время, когда неправильное, где дефицит, где профицит и т.д.
Для рынка твой личный пример не интересен и не показателен. Ты можешь получить более выгодное предложение на падающем рынке, а можешь на растущем - не получить.
На КРЖН то же самое. Только большие выборки говорят о том, куда смотрит рынок. Но гораздо выгоднее дурить головы читателям о том, какой рынок сложный, как тяжело в нем самому разобраться, и лучше довериться профи - рылам и сотрудникам отделов продаж :? Ну-ну...
это кто дурит головы читателям? Я когда то топил за "лучше довериться профи - рылам и сотрудникам отделов продаж" ссылок набросите? или все таки домыслы и комплексы???
и кстати, зРадио ведь ОНО(среднего пола), правильно?
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