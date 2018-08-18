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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5203520452055206

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:24

  Прохожий написав:
  4e4ensxe написав:вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы

а вы раньше этого не знали?

на этой ветке принято считать, что всё наоборот.
мол, когда выйдешь на реальный объект, то увидишь, что цена выше.
а тут такие вести с полей.
непорядок.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:28

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:
  4e4ensxe написав:вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы

а вы раньше этого не знали?

на этой ветке принято считать, что всё наоборот.
мол, когда выйдешь на реальный объект, то увидишь, что цена выше.
а тут такие вести с полей.
непорядок.

та не, на этой ветке "принято считать" что ИНДЕКСЫ и РЕАЛЬНЫЕ цены это две большие разницы, а это становится понятно когда "выйдешь на реальный объект" )
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:37

  4e4ensxe написав:вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы
дороговато. По 1000 долларов за метр и 20 тысяч за ремонт. И дом не вчерашний и окраина города
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:42

Хомякоид ок, без проблем
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:48

  Прохожий написав:та не, на этой ветке "принято считать" что ИНДЕКСЫ и РЕАЛЬНЫЕ цены это две большие разницы, а это становится понятно когда "выйдешь на реальный объект" )


У индексов своя цель, у просмотров - своя. Это актуально для всех рынков. Когда ты хочешь поменять работу (т.е. перепродать себя), ты тоже идешь по конкретным вакансиям, а статистика тебе помогает ориентироваться, сколько просить за свои услуги, когда правильное время, когда неправильное, где дефицит, где профицит и т.д.

Для рынка твой личный пример не интересен и не показателен. Ты можешь получить более выгодное предложение на падающем рынке, а можешь на растущем - не получить.

На КРЖН то же самое. Только большие выборки говорят о том, куда смотрит рынок. Но гораздо выгоднее дурить головы читателям о том, какой рынок сложный, как тяжело в нем самому разобраться, и лучше довериться профи - рылам и сотрудникам отделов продаж :? Ну-ну...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:53

  Serg-ik написав:
  4e4ensxe написав:вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы
дороговато. По 1000 долларов за метр и 20 тысяч за ремонт. И дом не вчерашний и окраина города

Разве 20к за ремонт с мебелью на 85 квадратах в новострое это много?)
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:59

  Serg-ik написав:
  4e4ensxe написав:вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы
дороговато. По 1000 долларов за метр и 20 тысяч за ремонт. И дом не вчерашний и окраина города


Вот есть по нормальной цене:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... b0be064f21
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:08

  4e4ensxe написав:вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы

Не эта квартира? https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... IjTrx.html

ПС ну и ажиотаж по ней - Додано в 13:02, 7 вересня 2020
Перегляди:192511 :shock:
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:16

  remark написав:
  Serg-ik написав:
  4e4ensxe написав:вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы
дороговато. По 1000 долларов за метр и 20 тысяч за ремонт. И дом не вчерашний и окраина города


Вот есть по нормальной цене:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... b0be064f21

Так там ремонт ещё под сороковник выйдет и это без Густав Берга и Гролча с паркетом из венге
И Меркс только с распродажи с выставки впишется в этот бюджет
А ведь мы знаем по опыту гуру и предводителей, што любой ремонт имеет отрицательную стоимость при продаже вторички, ибо его сразу надо сносить и вывозить десятью КАМАЗами, он же НЕ нравится жене новоиспеченного лендлорда
Так шо давайте нам по 800 с ремонтом от МахнЫ или других кутюрье
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:22

  zРадио написав:
  Прохожий написав:та не, на этой ветке "принято считать" что ИНДЕКСЫ и РЕАЛЬНЫЕ цены это две большие разницы, а это становится понятно когда "выйдешь на реальный объект" )


У индексов своя цель, у просмотров - своя. Это актуально для всех рынков. Когда ты хочешь поменять работу (т.е. перепродать себя), ты тоже идешь по конкретным вакансиям, а статистика тебе помогает ориентироваться, сколько просить за свои услуги, когда правильное время, когда неправильное, где дефицит, где профицит и т.д.

Для рынка твой личный пример не интересен и не показателен. Ты можешь получить более выгодное предложение на падающем рынке, а можешь на растущем - не получить.

На КРЖН то же самое. Только большие выборки говорят о том, куда смотрит рынок. Но гораздо выгоднее дурить головы читателям о том, какой рынок сложный, как тяжело в нем самому разобраться, и лучше довериться профи - рылам и сотрудникам отделов продаж :? Ну-ну...

это кто дурит головы читателям?
Я когда то топил за "лучше довериться профи - рылам и сотрудникам отделов продаж" ссылок набросите? или все таки домыслы и комплексы???

и кстати, зРадио ведь ОНО(среднего пола), правильно? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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