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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5204520552065207

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:44

  барабашов написав:Так шо давайте нам по 800 с ремонтом от МахнЫ или других кутюрье

я считаю, что так нельзя.
не мытьем - так катаньем, пару лет клоунады, куча усилий и пудры в глаза, и вуаля - гуру всеми воспринимается как человек на 250к.
негоже к его советам относиться пренебрежительно.
не то пальто получается. читателям нужен ориентир.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:14

Las Vegas

ЖК заречный, ЖК Славутич, ЖК Seven

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:23

  Прохожий написав:это кто дурит головы читателям?
Я когда то топил за "лучше довериться профи - рылам и сотрудникам отделов продаж" ссылок набросите? или все таки домыслы и комплексы???

и кстати, зРадио ведь ОНО(среднего пола), правильно? :mrgreen:

ты и такие как ты.
иногда мне кажется, что тут реально большая часть это нищеброды из оп, которые строят из себ хз кого :D
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:40

    proftpd66

    Это стеб, или ты реально не видел ничего "красивее"? :lol:

    PS: Севена с этого ракурса, по-идее, вообще не видно, а Заречный теряется в огнях пр. Бажана
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:43

      proftpd66 написав:Las Vegas

    ЖК заречный, ЖК Славутич, ЖК Seven

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    Шалман, поле дешманской плитки, парковка.
    BIGor
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    Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:59

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Спекули воспряли духом: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-ak ... 52bb372a57
    Продажа отличной 2-комнтаной квартиры в ЖК "Академ парк", ул. Вернадского, 24.
    1 секция. Готовность секции на 90%. Застройщик УкрБуд, но Киевгорстрой взял на баланс дом.
    Сдача дома 1 квартал 2021 года.
    Общая площадь квартиры 57 кв.м, кухня 11.4 кв.м. 8\21 этажного дома.
    Продажа по переуступке.
    BIGor
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      #<1 ... 5204520552065207
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