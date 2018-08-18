Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Так шо давайте нам по 800 с ремонтом от МахнЫ или других кутюрье
я считаю, что так нельзя. не мытьем - так катаньем, пару лет клоунады, куча усилий и пудры в глаза, и вуаля - гуру всеми воспринимается как человек на 250к. негоже к его советам относиться пренебрежительно. не то пальто получается. читателям нужен ориентир.
Продажа отличной 2-комнтаной квартиры в ЖК "Академ парк", ул. Вернадского, 24. 1 секция. Готовность секции на 90%. Застройщик УкрБуд, но Киевгорстрой взял на баланс дом. Сдача дома 1 квартал 2021 года. Общая площадь квартиры 57 кв.м, кухня 11.4 кв.м. 8\21 этажного дома. Продажа по переуступке.