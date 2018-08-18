Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:44
барабашов написав:
Так шо давайте нам по 800 с ремонтом от МахнЫ или других кутюрье
я считаю, что так нельзя.
не мытьем - так катаньем, пару лет клоунады, куча усилий и пудры в глаза, и вуаля - гуру всеми воспринимается как человек на 250к.
негоже к его советам относиться пренебрежительно.
не то пальто получается. читателям нужен ориентир.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:14
Las Vegas
ЖК заречный, ЖК Славутич, ЖК Seven
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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proftpd66
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:23
Прохожий написав: это кто дурит головы читателям?
Я когда то топил за
"лучше довериться профи - рылам и сотрудникам отделов продаж"
ссылок набросите? или все таки домыслы и комплексы???
и кстати, зРадио ведь ОНО(среднего пола), правильно?
ты и такие как ты.
иногда мне кажется, что тут реально большая часть это нищеброды из оп, которые строят из себ хз кого
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
jj1981ua
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:40
proftpd66
Это стеб, или ты реально не видел ничего "красивее"?
PS: Севена с этого ракурса, по-идее, вообще не видно, а Заречный теряется в огнях пр. Бажана
zРадио
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:43
proftpd66 написав:
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BIGor
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:59
Спекули воспряли духом:
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Продажа отличной 2-комнтаной квартиры в ЖК "Академ парк", ул. Вернадского, 24.
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BIGor
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Додано: Сер 09 вер, 2020 22:21
Natt написав:
- медова з перцем (квартира з поганою звукоізоляцією)
Похоже этим напитком разбавлено все, если не полностью подменено
MMM++
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Додано: Сер 09 вер, 2020 22:28
zРадио написав: proftpd66
Это стеб, или ты реально не видел ничего "красивее"?
PS: Севена с этого ракурса, по-идее, вообще не видно, а Заречный теряется в огнях пр. Бажана
фотозагрузка сжала фото. Оригинал смотрится красивее.
Свет отражается красиво как городах типо Лас-Вегаса
Востаннє редагувалось
proftpd66
в Сер 09 вер, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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proftpd66
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Додано: Сер 09 вер, 2020 22:36
airmax78
приглашаем тебе к нам в Лас Вегас играть в дурака с Чикаго, потом покер. Потом форекс и будешь хозяином системы
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Додано: Сер 09 вер, 2020 23:17
proftpd66 написав: airmax78
приглашаем тебе к нам в Лас Вегас играть в дурака с Чикаго, потом покер. Потом форекс и будешь хозяином системы
Ты много играешь за компьютером,это грозит геморроем.Подумай стоит ли игра свеч?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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