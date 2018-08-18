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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:18
Мизантрóп написав: proftpd66 написав:airmax78
приглашаем тебе к нам в Лас Вегас играть в дурака с Чикаго, потом покер. Потом форекс и будешь хозяином системы
Ты много играешь за компьютером,это грозит геморроем.Подумай стоит ли игра свеч?
я не играю за компом, жизнь - это как игра. В мобилке куча игр.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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