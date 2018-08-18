Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:18
Мизантрóп написав: proftpd66 написав: airmax78
приглашаем тебе к нам в Лас Вегас играть в дурака с Чикаго, потом покер. Потом форекс и будешь хозяином системы
Ты много играешь за компьютером,это грозит геморроем.Подумай стоит ли игра свеч?
я не играю за компом, жизнь - это как игра. В мобилке куча игр.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 23:57
proftpd66 написав: Мизантрóп написав: proftpd66 написав: airmax78
приглашаем тебе к нам в Лас Вегас играть в дурака с Чикаго, потом покер. Потом форекс и будешь хозяином системы
Ты много играешь за компьютером,это грозит геморроем.Подумай стоит ли игра свеч?
я не играю за компом, жизнь - это как игра. В мобилке куча игр.
там про свічки був каламбур, ректальні єслі чьо.
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flyman
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Додано: Чет 10 вер, 2020 00:00
flyman ничего не понял.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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proftpd66
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Додано: Чет 10 вер, 2020 00:23
remark написав: Serg-ik написав: 4e4ensxe написав:
вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН
это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы
дороговато. По 1000 долларов за метр и 20 тысяч за ремонт. И дом не вчерашний и окраина города
Вот есть по нормальной цене:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... b0be064f21
нью-пох
plugatyrev
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