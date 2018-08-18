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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5205520652075208

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:18

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:airmax78

приглашаем тебе к нам в Лас Вегас играть в дурака с Чикаго, потом покер. Потом форекс и будешь хозяином системы :)

Ты много играешь за компьютером,это грозит геморроем.Подумай стоит ли игра свеч?


я не играю за компом, жизнь - это как игра. В мобилке куча игр.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:57

  proftpd66 написав:
  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:airmax78

приглашаем тебе к нам в Лас Вегас играть в дурака с Чикаго, потом покер. Потом форекс и будешь хозяином системы :)

Ты много играешь за компьютером,это грозит геморроем.Подумай стоит ли игра свеч?


я не играю за компом, жизнь - это как игра. В мобилке куча игр.


там про свічки був каламбур, ректальні єслі чьо.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:00

flyman ничего не понял.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:23

  remark написав:
  Serg-ik написав:
  4e4ensxe написав:вести с полей
ЖК яскравый 3-х комнантная, 85 метров, "ремонт подсебя" хотели 120К отдали за 105К вот такие вот пироги на КРЖН

это я про то что цены в обявлениях и цены реальных сделок это две большие разницы
дороговато. По 1000 долларов за метр и 20 тысяч за ремонт. И дом не вчерашний и окраина города


Вот есть по нормальной цене:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... b0be064f21

нью-пох
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:31

  proftpd66 написав:flyman ничего не понял.

но ведь интересно... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 02:08

Почему все затихли после того как я написал? все уважают хозяина системы? :)
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 5205520652075208
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