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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5204520552065207

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 07:39

  jj1981ua написав:
  Прохожий написав:это кто дурит головы читателям?
Я когда то топил за "лучше довериться профи - рылам и сотрудникам отделов продаж" ссылок набросите? или все таки домыслы и комплексы???

и кстати, зРадио ведь ОНО(среднего пола), правильно? :mrgreen:

ты и такие как ты.
иногда мне кажется, что тут реально большая часть это нищеброды из оп, которые строят из себ хз кого :D

Це давно зрозуміло всім, хто давно читає форум. В основному тут труться ріелтори-новобудівці, невдахи типу Нбббгафа і графомани, яким некуй робити. За останніх 3 роки корисної інформації - нуль.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 09:23

  BIGor написав:..Продажа отличной 2-комнтаной квартиры в ЖК "Академ парк", ул. Вернадского, 24.
1 секция. Готовность секции на 90%. Застройщик УкрБуд, но Киевгорстрой взял на баланс дом.
Сдача дома 1 квартал 2021 года...

аффтар жжот - сдача, если повезет, во 2м квартале 2022. КГС стройку взял и радостно обнаружил, что есть долги за свет, по итогу затянули дизель-генератор. Готовность секции 90% ниачем, потому что сдаваться должна со 2-3ей одной серией. Объект самый нерентабельный из всех Укрбудовских, баланс объекта минус 200 млн грн
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  #<1 ... 5204520552065207
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