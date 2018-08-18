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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 10 вер, 2020 07:39
jj1981ua написав: Прохожий написав:это кто дурит головы читателям?
Я когда то топил за "лучше довериться профи - рылам и сотрудникам отделов продаж"
ссылок набросите? или все таки домыслы и комплексы???
и кстати, зРадио ведь ОНО(среднего пола), правильно?
ты и такие как ты.
иногда мне кажется, что тут реально большая часть это нищеброды из оп, которые строят из себ хз кого
Це давно зрозуміло всім, хто давно читає форум. В основному тут труться ріелтори-новобудівці, невдахи типу Нбббгафа і графомани, яким некуй робити. За останніх 3 роки корисної інформації - нуль.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 10 вер, 2020 09:23
BIGor написав:
..Продажа отличной 2-комнтаной квартиры в ЖК "Академ парк", ул. Вернадского, 24.
1 секция. Готовность секции на 90%. Застройщик УкрБуд, но Киевгорстрой взял на баланс дом
.
Сдача дома 1 квартал 2021 года...
аффтар жжот - сдача, если повезет, во 2м квартале 2022. КГС стройку взял и радостно обнаружил, что есть долги за свет, по итогу затянули дизель-генератор. Готовность секции 90% ниачем, потому что сдаваться должна со 2-3ей одной серией. Объект самый нерентабельный из всех Укрбудовских, баланс объекта минус 200 млн грн
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