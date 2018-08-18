RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5204520552065207

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 09:23

  BIGor написав:..Продажа отличной 2-комнтаной квартиры в ЖК "Академ парк", ул. Вернадского, 24.
1 секция. Готовность секции на 90%. Застройщик УкрБуд, но Киевгорстрой взял на баланс дом.
Сдача дома 1 квартал 2021 года...

аффтар жжот - сдача, если повезет, во 2м квартале 2022. КГС стройку взял и радостно обнаружил, что есть долги за свет, по итогу затянули дизель-генератор. Готовность секции 90% ниачем, потому что сдаваться должна со 2-3ей одной серией. Объект самый нерентабельный из всех Укрбудовских, баланс объекта минус 200 млн грн
sequence
 
Повідомлень: 3972
З нами з: 29.12.15
Подякував: 657 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:53

важно опнимать что когда продаван видит реальный кеш он готов к торгу.
+ сейчас рынок покупателя - объявлений на любой кошелек.
почти все готовы уступать в цене, те кто покупал квартиру были на многих объектах и везде был дисконт после слов дегьги на руках сделка хоть завтра)
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 11.12.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:23

  4e4ensxe написав:важно опнимать что когда продаван видит реальный кеш он готов к торгу.
+ сейчас рынок покупателя - объявлений на любой кошелек.
почти все готовы уступать в цене, те кто покупал квартиру были на многих объектах и везде был дисконт после слов дегьги на руках сделка хоть завтра)


Рекомендую проверить самому, выберите то, что нравится из недвиги и попробуйте поторговаться, потом расскажете.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 619
З нами з: 25.12.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:48

  remark написав:
  4e4ensxe написав:важно опнимать что когда продаван видит реальный кеш он готов к торгу.
+ сейчас рынок покупателя - объявлений на любой кошелек.
почти все готовы уступать в цене, те кто покупал квартиру были на многих объектах и везде был дисконт после слов дегьги на руках сделка хоть завтра)


Рекомендую проверить самому, выберите то, что нравится из недвиги и попробуйте поторговаться, потом расскажете.

кавалірки в новобудові 10% скидка при 100% оплаті, а на 1к і 2к від 12,5%. Більша площа, більший дисконт.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21430
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:10

  flyman написав:..
кавалірки в новобудові 10% скидка при 100% оплаті, а на 1к і 2к від 12,5%. Більша площа, більший дисконт.

А что это за кавалирки 2х комнатные? Студия, где балкон совмещен с санузлом?
sequence
 
Повідомлень: 3972
З нами з: 29.12.15
Подякував: 657 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:15

Тут можно писать про недвигу? или только про кладовку уже можно?

Смотрел Las Vegas. Booking показывает цены ДЕШЕВЛЕ или равно чем в Киеве. И дешевле в 2-3 раза чем в Берлине.

Думайте....

Цена дешевая из-за того что в пустыне много понастраивали свечки на 5к квартир? В Киеве дорожать не будет на окраинах точно, при огромном строительстве!?

Зображення
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3434
З нами з: 22.12.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:18

  proftpd66 написав:..
Цена дешевая из-за того что в пустыне много понастраивали свечки на 5к квартир? ..

Вы привели цены на бронирование в отелях - отели по всему миру бедствуют, при чем тут квартиры?
sequence
 
Повідомлень: 3972
З нами з: 29.12.15
Подякував: 657 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:20

  remark написав:
  4e4ensxe написав:важно опнимать что когда продаван видит реальный кеш он готов к торгу.
+ сейчас рынок покупателя - объявлений на любой кошелек.
почти все готовы уступать в цене, те кто покупал квартиру были на многих объектах и везде был дисконт после слов дегьги на руках сделка хоть завтра)


Рекомендую проверить самому, выберите то, что нравится из недвиги и попробуйте поторговаться, потом расскажете.


я так и купил то что хотел :) правда нравится мне жить в пригороде Мюнхена, а квартиру купил я в Киеве на оболони
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 11.12.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5204520552065207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 4e4ensxe, akurt, proftpd66 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
473 204640
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 17:58
4e4ensxe
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1907, 1908, 1909
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19085 3163270
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 09:51
antey1969
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15584
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.