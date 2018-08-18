Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:..Продажа отличной 2-комнтаной квартиры в ЖК "Академ парк", ул. Вернадского, 24. 1 секция. Готовность секции на 90%. Застройщик УкрБуд, но Киевгорстрой взял на баланс дом. Сдача дома 1 квартал 2021 года...
аффтар жжот - сдача, если повезет, во 2м квартале 2022. КГС стройку взял и радостно обнаружил, что есть долги за свет, по итогу затянули дизель-генератор. Готовность секции 90% ниачем, потому что сдаваться должна со 2-3ей одной серией. Объект самый нерентабельный из всех Укрбудовских, баланс объекта минус 200 млн грн
важно опнимать что когда продаван видит реальный кеш он готов к торгу. + сейчас рынок покупателя - объявлений на любой кошелек. почти все готовы уступать в цене, те кто покупал квартиру были на многих объектах и везде был дисконт после слов дегьги на руках сделка хоть завтра)
4e4ensxe написав:важно опнимать что когда продаван видит реальный кеш он готов к торгу. + сейчас рынок покупателя - объявлений на любой кошелек. почти все готовы уступать в цене, те кто покупал квартиру были на многих объектах и везде был дисконт после слов дегьги на руках сделка хоть завтра)
Рекомендую проверить самому, выберите то, что нравится из недвиги и попробуйте поторговаться, потом расскажете.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
4e4ensxe написав:важно опнимать что когда продаван видит реальный кеш он готов к торгу. + сейчас рынок покупателя - объявлений на любой кошелек. почти все готовы уступать в цене, те кто покупал квартиру были на многих объектах и везде был дисконт после слов дегьги на руках сделка хоть завтра)
Рекомендую проверить самому, выберите то, что нравится из недвиги и попробуйте поторговаться, потом расскажете.
кавалірки в новобудові 10% скидка при 100% оплаті, а на 1к і 2к від 12,5%. Більша площа, більший дисконт.
4e4ensxe написав:важно опнимать что когда продаван видит реальный кеш он готов к торгу. + сейчас рынок покупателя - объявлений на любой кошелек. почти все готовы уступать в цене, те кто покупал квартиру были на многих объектах и везде был дисконт после слов дегьги на руках сделка хоть завтра)
Рекомендую проверить самому, выберите то, что нравится из недвиги и попробуйте поторговаться, потом расскажете.
я так и купил то что хотел правда нравится мне жить в пригороде Мюнхена, а квартиру купил я в Киеве на оболони