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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5205520652075208

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:28

  sequence написав:
  flyman написав:..
кавалірки в новобудові 10% скидка при 100% оплаті, а на 1к і 2к від 12,5%. Більша площа, більший дисконт.

А что это за кавалирки 2х комнатные? Студия, где балкон совмещен с санузлом?

Вот однуха для флая :D https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-be-the-o ... %8F/107133
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:35

  BIGor написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
кавалірки в новобудові 10% скидка при 100% оплаті, а на 1к і 2к від 12,5%. Більша площа, більший дисконт.

А что это за кавалирки 2х комнатные? Студия, где балкон совмещен с санузлом?

Вот однуха для флая :D https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-be-the-o ... %8F/107133

во-во, но тут очевидная ошибка в планировании - санузел аж просится на балкон!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:40

sequence
Нэ просыцца
Тогда нужно будет балкон застеклить и утеплить а заодно и слив г0вна прогреваемый хоть под окна устроить
А это резкий рост себестоимости ремонта аж гривен на сто на метр!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

дел
Востаннє редагувалось PS4 в Чет 10 вер, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:48

Почему на ветке так скучно - где обещанное асеннее аживление?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:48

  барабашов написав:sequence
Нэ просыцца
Тогда нужно будет балкон застеклить и утеплить а заодно и слив г0вна прогреваемый хоть под окна устроить
А это резкий рост себестоимости ремонта аж гривен на сто на метр!

это нерационально - на фоне глобального потепления терпеть убытки на утеплении/остеклении балконов не вижу смысла; слив можно провести сквозной, через все балконы.
Бонусом получим справление естественных нужд в комфортной обстановке - птички щебечут, соседи ругаются, машины ездят - а ты дела свои делаешь
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Почему на ветке так скучно - где обещанное асеннее аживление?
На карантине
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:52

  BIGor написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
кавалірки в новобудові 10% скидка при 100% оплаті, а на 1к і 2к від 12,5%. Більша площа, більший дисконт.

А что это за кавалирки 2х комнатные? Студия, где балкон совмещен с санузлом?

Вот однуха для флая :D https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-be-the-o ... %8F/107133

щось подібне, тільки я купував дешевше, так що кавалірка біля 10куе

а так локація мені подобається,
може для завершального акорду підійде.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 вер, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:01

  prosecutor написав:После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.

по чем лысый пирамидки пихает?
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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