Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:28
sequence написав: flyman написав:
..
кавалірки в новобудові 10% скидка при 100% оплаті, а на 1к і 2к від 12,5%. Більша площа, більший дисконт.
А что это за кавалирки 2х комнатные? Студия, где балкон совмещен с санузлом?
Вот однуха для флая
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-be-the-o ... %8F/107133
BIGor
Повідомлень: 3867
З нами з: 19.09.10
Подякував: 650 раз.
Подякували: 815 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:35
BIGor написав: sequence написав: flyman написав:
..
кавалірки в новобудові 10% скидка при 100% оплаті, а на 1к і 2к від 12,5%. Більша площа, більший дисконт.
А что это за кавалирки 2х комнатные? Студия, где балкон совмещен с санузлом?
Вот однуха для флая
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-be-the-o ... %8F/107133
во-во, но тут очевидная ошибка в планировании - санузел аж просится на балкон!
sequence
Повідомлень: 3974
З нами з: 29.12.15
Подякував: 658 раз.
Подякували: 997 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:40
sequence Нэ просыцца Тогда нужно будет балкон застеклить и утеплить а заодно и слив г0вна прогреваемый хоть под окна устроить А это резкий рост себестоимости ремонта аж гривен на сто на метр!
барабашов
Повідомлень: 1793
З нами з: 16.06.15
Подякував: 177 раз.
Подякували: 142 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:41
дел
Востаннє редагувалось
PS4
в Чет 10 вер, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
Повідомлень: 461
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:48
Почему на ветке так скучно - где обещанное асеннее аживление?
zРадио
Повідомлень: 7316
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 2989 раз.
Профіль
7
5
3
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:48
барабашов написав: sequence
Нэ просыцца
Тогда нужно будет балкон застеклить и утеплить а заодно и слив г0вна прогреваемый хоть под окна устроить
А это резкий рост себестоимости ремонта аж гривен на сто на метр!
это нерационально - на фоне глобального потепления терпеть убытки на утеплении/остеклении балконов не вижу смысла; слив можно провести сквозной, через все балконы.
Бонусом получим справление естественных нужд в комфортной обстановке - птички щебечут, соседи ругаются, машины ездят - а ты дела свои делаешь
sequence
Повідомлень: 3974
З нами з: 29.12.15
Подякував: 658 раз.
Подякували: 997 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:51
zРадио написав:Почему на ветке так скучно - где обещанное асеннее аживление?
На карантине
Faceless
Модератор
Повідомлень: 27889
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 6683 раз.
Профіль
7
2
3
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:52
BIGor написав: sequence написав: flyman написав:
..
кавалірки в новобудові 10% скидка при 100% оплаті, а на 1к і 2к від 12,5%. Більша площа, більший дисконт.
А что это за кавалирки 2х комнатные? Студия, где балкон совмещен с санузлом?
Вот однуха для флая
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-be-the-o ... %8F/107133
щось подібне, тільки я купував дешевше, так що кавалірка біля 10куе
а так локація мені подобається,
може для завершального акорду підійде.
Востаннє редагувалось
flyman
в Чет 10 вер, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 21433
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 1557 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:54
После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.
prosecutor
Повідомлень: 232
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:01
prosecutor написав:
После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.
по чем лысый пирамидки пихает?
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
Повідомлень: 461
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
ol_zy
,
PS4
,
stm
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
Схожі теми
473
204652
19085
3163327
13
15584