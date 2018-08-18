RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5206520752085209

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:08

  zРадио написав:Почему на ветке так скучно - где обещанное асеннее аживление?

2 сделки на прошлой и на этой неделе. Общая сумма около 1 ляма (никому не нужных - вертолетных). Все по одному объекту. Детали, сорян, раскрыть не смогу.
airmax78
 
Повідомлень: 36020
З нами з: 25.10.12
Подякував: 885 раз.
Подякували: 4263 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:09

  prosecutor написав:После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.


А что именно там на такие мысли наводит? Все интервью впадлу смотреть/читать. Богдан же вряд ли экономическую раскладку дает - скорее политическую жуть нагнетает?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 2989 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:10

  prosecutor написав:После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.

Думаю пару копеек Гонте отнести - "инвестировать в проект". Норм идея? Это ж не остановить?
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 10 вер, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 36020
З нами з: 25.10.12
Подякував: 885 раз.
Подякували: 4263 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:11

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Почему на ветке так скучно - где обещанное асеннее аживление?

2 сделки на прошлой и на этой неделе. Общая сумма около 1 ляма (никому не нужных - вертолетных). Все по одному объекту. Детали, сорян, раскрыть не смогу.

Кризисно-добивающий... :shock: Астанавитесь!!!1111
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:12

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.

Думаю пару копеек Гонте отнести - "инвестировать в проект". Норм идея? Это ж не остановить?

проконсультируйся с долярчиком - 100 пудов, новые схемы бессмысленного пройопа кровных знает!
sequence
 
Повідомлень: 3976
З нами з: 29.12.15
Подякував: 658 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:14

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Почему на ветке так скучно - где обещанное асеннее аживление?

2 сделки на прошлой и на этой неделе. Общая сумма около 1 ляма (никому не нужных - вертолетных). Все по одному объекту. Детали, сорян, раскрыть не смогу.


Ты уже не скрываешь свое ремесло? Ну ок. Нам бы понедельно в динамике такие сведения получать :lol: По твоему тексту нельзя понять - это много, мало, или обычно
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 2989 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:18

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.

Думаю пару копеек Гонте отнести - "инвестировать в проект". Норм идея? Это ж не остановить?


Гонта уже все. Кто успел тот молодец.
prosecutor
 
Повідомлень: 233
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что то схожее с нашим КРЖН:
https://youtu.be/gUx0sP_5EJY
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 620
З нами з: 25.12.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:53

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Почему на ветке так скучно - где обещанное асеннее аживление?

2 сделки на прошлой и на этой неделе. Общая сумма около 1 ляма (никому не нужных - вертолетных). Все по одному объекту. Детали, сорян, раскрыть не смогу.


Ты уже не скрываешь свое ремесло? Ну ок. Нам бы понедельно в динамике такие сведения получать :lol: По твоему тексту нельзя понять - это много, мало, или обычно

Могло бы быть и больше, конечно. Но и это неплохо. Ты просил осенного оживления - я тебе дал.
PS Почему ты так риелтеров не любишь?
airmax78
 
Повідомлень: 36020
З нами з: 25.10.12
Подякував: 885 раз.
Подякували: 4263 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5206520752085209
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Santehnik, zРадио і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1907, 1908, 1909
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19089 3163492
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 17:15
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
473 204663
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 17:58
4e4ensxe
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15584
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.