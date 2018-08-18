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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:08
zРадио написав:
Почему на ветке так скучно - где обещанное асеннее аживление?
2 сделки на прошлой и на этой неделе. Общая сумма около 1 ляма (никому не нужных - вертолетных). Все по одному объекту. Детали, сорян, раскрыть не смогу.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:09
prosecutor написав:
После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.
А что именно там на такие мысли наводит? Все интервью впадлу смотреть/читать. Богдан же вряд ли экономическую раскладку дает - скорее политическую жуть нагнетает?
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:10
prosecutor написав:
После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.
Думаю пару копеек Гонте отнести - "инвестировать в проект". Норм идея? Это ж не остановить?
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 10 вер, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:11
airmax78 написав: zРадио написав:
Почему на ветке так скучно - где обещанное асеннее аживление?
2 сделки на прошлой и на этой неделе. Общая сумма около 1 ляма (никому не нужных - вертолетных). Все по одному объекту. Детали, сорян, раскрыть не смогу.
Кризисно-добивающий...
Астанавитесь!!!1111
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:12
airmax78 написав: prosecutor написав:
После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.
Думаю пару копеек Гонте отнести - "инвестировать в проект". Норм идея? Это ж не остановить?
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:14
airmax78 написав: zРадио написав:
Почему на ветке так скучно - где обещанное асеннее аживление?
2 сделки на прошлой и на этой неделе. Общая сумма около 1 ляма (никому не нужных - вертолетных). Все по одному объекту. Детали, сорян, раскрыть не смогу.
Ты уже не скрываешь свое ремесло? Ну ок. Нам бы понедельно в динамике такие сведения получать
По твоему тексту нельзя понять - это много, мало, или обычно
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:18
airmax78 написав: prosecutor написав:
После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.
Думаю пару копеек Гонте отнести - "инвестировать в проект". Норм идея? Это ж не остановить?
Гонта уже все. Кто успел тот молодец.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:42
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:53
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Почему на ветке так скучно - где обещанное асеннее аживление?
2 сделки на прошлой и на этой неделе. Общая сумма около 1 ляма (никому не нужных - вертолетных). Все по одному объекту. Детали, сорян, раскрыть не смогу.
Ты уже не скрываешь свое ремесло? Ну ок. Нам бы понедельно в динамике такие сведения получать
По твоему тексту нельзя понять - это много, мало, или обычно
Могло бы быть и больше, конечно. Но и это неплохо. Ты просил осенного оживления - я тебе дал.
PS Почему ты так риелтеров не любишь?
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