|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:22
Медленно шевеля губами прошу прощения у Прохожего, но отвечая на этот пост, скажу:
1. NYC - это ворота в США. И сейчас эти ворота заперты. Так будет не всегда. И когда они откроются, поток людей со всего мира опять заполнит освободившуюся пустоту.
Автор пишет эмоционально, но как турист. Туристов нет сейчас в Манхеттене. И для них ничего нет. На самом деле, ничего эдакого романтичного в Манхеттене нет. И как только не стало работы, так сразу и миллионы манхеттенчан ))) ломанулись скупать дома в пригородах.
Но НЙ - это не только Манхеттен. В остальных 4-х боро НЙ жизнь не очень изменилась.
Это довод в пользу того, что "надабрать". Кстати, цены на покупку просели, но нельзя сказать, что обвалились. На рент - да. Но только в Манхеттене. Если после деБлазио придет мэр, который наведет порядок в городе, как это в свое время сделал Джулиани, то будет рОкета.
2. Считается, что NYC - это Центр Столицы Мира. В том числе бизнеса. И вот в плане делового центра может что-то изменилось необратимо. Не уверен, конечно, на 100%, но восстановление может взять много времени. Может не восстановится. Это довод против того, что "надабрать". Есть некислая вероятность, что будет падать и дальше.
3. к п1. Почему люди и дальше будут ехать в США? Не только из таких нищих стран как Украина. Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2. В США кьюэй мэнуэл начинается от 30 баксов в час для новичков, это примерно 5400 в месяц брутто и атомейшн на уровне 45-60 в час - 8-11 куе в месяц. Почувствуйте разницу. При этом, Израиль - совсем не бедная страна. И кроме жилья, жизнь там дороже, чем в США.
Мир сейчас очень сильно меняется. Нельзя пока сказать - к лучшему или худшему. Просто меняется. Кто-то сделает ставку и выиграет. Кто-то проиграет. Кто-то останется сторонним наблюдателем, "при своих". Кто-то продолжает гнаться за целью, которую поставил ДО начала изменений, и не факт, что будет рад, достигнув ее в изменившемся мире.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11221
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5128 раз.
- Подякували: 2669 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:25
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7324
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1299 раз.
- Подякували: 2989 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:05
rjkz написав:
Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера
. Зп 2,5 куе
, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2
.
Я надеюсь, указанные цифры - это нэт?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1766
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 1097 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:10
Сфера услуг.Мой рыл водит на показы пока не удовлетворится моя хотелка,тратит своё время и несёт транспортные расходы.Не ездить же в Киев мне.Работает хорошо, одноклассник,не ломит,но и я не обижаю))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4509
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 600 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:20
Мизантрóп написав:
Сфера услуг.Мой рыл водит на показы пока не удовлетворится моя хотелка,тратит своё время и несёт транспортные расходы.Не ездить же в Киев мне.Работает хорошо, одноклассник,не ломит,но и я не обижаю))
Это представительство интересов, согласен. А когда рыл перепостил на ОЛХ хозяйское объявление, принял звонок, приврав с три короба, встретил покупана у подъезда продавана, и они вместе пошли в гости к хозяину... Это пустое... Overhead в чистом виде.
Что там дальше по процессу - дал покупану и продавану козу предварительного договора, и посидел-потупил на сделке у нотариуса?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7324
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1299 раз.
- Подякували: 2989 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fis
, zРадио
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19091
|3163646
|
|
|473
|204664
|
|
|13
|15584
|
|