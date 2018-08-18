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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5208520952105211>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:22

  airmax78 написав:Время покупать недвижку в NY: https://jamesaltucher.com/blog/nyc-is-d ... heres-why/


Медленно шевеля губами прошу прощения у Прохожего, но отвечая на этот пост, скажу:
1. NYC - это ворота в США. И сейчас эти ворота заперты. Так будет не всегда. И когда они откроются, поток людей со всего мира опять заполнит освободившуюся пустоту.
Автор пишет эмоционально, но как турист. Туристов нет сейчас в Манхеттене. И для них ничего нет. На самом деле, ничего эдакого романтичного в Манхеттене нет. И как только не стало работы, так сразу и миллионы манхеттенчан ))) ломанулись скупать дома в пригородах.
Но НЙ - это не только Манхеттен. В остальных 4-х боро НЙ жизнь не очень изменилась.
Это довод в пользу того, что "надабрать". Кстати, цены на покупку просели, но нельзя сказать, что обвалились. На рент - да. Но только в Манхеттене. Если после деБлазио придет мэр, который наведет порядок в городе, как это в свое время сделал Джулиани, то будет рОкета.
2. Считается, что NYC - это Центр Столицы Мира. В том числе бизнеса. И вот в плане делового центра может что-то изменилось необратимо. Не уверен, конечно, на 100%, но восстановление может взять много времени. Может не восстановится. Это довод против того, что "надабрать". Есть некислая вероятность, что будет падать и дальше.
3. к п1. Почему люди и дальше будут ехать в США? Не только из таких нищих стран как Украина. Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2. В США кьюэй мэнуэл начинается от 30 баксов в час для новичков, это примерно 5400 в месяц брутто и атомейшн на уровне 45-60 в час - 8-11 куе в месяц. Почувствуйте разницу. При этом, Израиль - совсем не бедная страна. И кроме жилья, жизнь там дороже, чем в США.

Мир сейчас очень сильно меняется. Нельзя пока сказать - к лучшему или худшему. Просто меняется. Кто-то сделает ставку и выиграет. Кто-то проиграет. Кто-то останется сторонним наблюдателем, "при своих". Кто-то продолжает гнаться за целью, которую поставил ДО начала изменений, и не факт, что будет рад, достигнув ее в изменившемся мире.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:25

  airmax78 написав:Почему ты так риелтеров не любишь?


Ты что, на жалость давишь? )) Нет никакой нелюбви, я просто не понимаю состав вашей работы с момента появления удобных информационных платформ. Что именно в работе риэлтора стоит денег, какая добавленная стоимость там создается?.. :roll: :roll: :roll:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.

Я надеюсь, указанные цифры - это нэт?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:10

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Почему ты так риелтеров не любишь?


Ты что, на жалость давишь? )) Нет никакой нелюбви, я просто не понимаю состав вашей работы с момента появления удобных информационных платформ. Что именно в работе риэлтора стоит денег, какая добавленная стоимость там создается?.. :roll: :roll: :roll:

Сфера услуг.Мой рыл водит на показы пока не удовлетворится моя хотелка,тратит своё время и несёт транспортные расходы.Не ездить же в Киев мне.Работает хорошо, одноклассник,не ломит,но и я не обижаю))
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:20

  Мизантрóп написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Почему ты так риелтеров не любишь?


Ты что, на жалость давишь? )) Нет никакой нелюбви, я просто не понимаю состав вашей работы с момента появления удобных информационных платформ. Что именно в работе риэлтора стоит денег, какая добавленная стоимость там создается?.. :roll: :roll: :roll:

Сфера услуг.Мой рыл водит на показы пока не удовлетворится моя хотелка,тратит своё время и несёт транспортные расходы.Не ездить же в Киев мне.Работает хорошо, одноклассник,не ломит,но и я не обижаю))


Это представительство интересов, согласен. А когда рыл перепостил на ОЛХ хозяйское объявление, принял звонок, приврав с три короба, встретил покупана у подъезда продавана, и они вместе пошли в гости к хозяину... Это пустое... Overhead в чистом виде.

Что там дальше по процессу - дал покупану и продавану козу предварительного договора, и посидел-потупил на сделке у нотариуса? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:56

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Почему ты так риелтеров не любишь?


Ты что, на жалость давишь? )) Нет никакой нелюбви, я просто не понимаю состав вашей работы с момента появления удобных информационных платформ. Что именно в работе риэлтора стоит денег, какая добавленная стоимость там создается?.. :roll: :roll: :roll:

Да. Ты обижаешь Профессию. Информационные платформы - это море информации, а хороший риелтер поможет тебе купить именно то, что ты ищешь (а может и лучше или максимально близко). Если бы Серж обратился к риелтеру - давно бы уже жил в своей квартире. В Буче или Ирпене.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:04

  airmax78 написав:Ты обижаешь Профессию.


Отнюдь - кучеров тоже нет, потому что в них пропала необходимость. Зато есть таксисты. А скоро исчезнет потребность и в таксистах - обычная эволюция рынка труда. Потребности в человеческом посреднике уже нет по большей части сделок РЖН - эту роль выполняют информационные системы. Качественнее, быстрее, дешевле...


  airmax78 написав:Если бы Серж обратился к риелтеру - давно бы уже жил в своей квартире. В Буче или Ирпене.


Кек, ну еще бы... Хороший риэлтор на сегодня - это хороший ездок по ушам :mrgreen: Никаких других функций он не выполняет. Поэтому я даже не сомневаюсь, что найди такого Серж бы уже давно расстался с деньгами, не получив, чего на самом деле хотел!
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:09

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ты обижаешь Профессию.


Отнюдь - кучеров тоже нет, потому что в них пропала необходимость. Зато есть таксисты. А скоро исчезнет потребность и в таксистах - обычная эволюция рынка труда. Потребности в человеческом посреднике уже нет по большей части сделок РЖН - эту роль выполняют информационные системы. Качественнее, быстрее, дешевле...


  airmax78 написав:Если бы Серж обратился к риелтеру - давно бы уже жил в своей квартире. В Буче или Ирпене.


Кек, ну еще бы... Хороший риэлтор на сегодня - это хороший ездок по ушам :mrgreen: Никаких других функций он не выполняет

Ну какие нафиг информационные сисиемы? Покупка недвиги на 70% управляется эмоциями. Почему так важны правильные фотографии, свет, цвета в интерьере, запах в квартире. При чем тут езда по ушам? Риелтер нужен всем: и продавцу и покупателю.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:27

  sequence написав:
  BIGor написав:..Продажа отличной 2-комнтаной квартиры в ЖК "Академ парк", ул. Вернадского, 24.
1 секция. Готовность секции на 90%. Застройщик УкрБуд, но Киевгорстрой взял на баланс дом.
Сдача дома 1 квартал 2021 года...

аффтар жжот - сдача, если повезет, во 2м квартале 2022. КГС стройку взял и радостно обнаружил, что есть долги за свет, по итогу затянули дизель-генератор. Готовность секции 90% ниачем, потому что сдаваться должна со 2-3ей одной серией. Объект самый нерентабельный из всех Укрбудовских, баланс объекта минус 200 млн грн

а как же Арт-Хауз?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Почему люди и дальше будут ехать в США? Не только из таких нищих стран как Украина. Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.

ХЗ
недавно стал невольным свидетелем как на митинге обговаривали наем сотрудника на 3.7куе...
...в Украине...
Я сам в акуе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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