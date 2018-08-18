Или совсем новичек без опыта или не такой хороший QA.
В Израиле в IT зарплаты хорошие, выше чем в Европе и почти догоняют США.
Недвижимость в Израиле дорогая и далеко не всегда хорошего качества.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Или совсем новичек без опыта или не такой хороший QA.
В Израиле в IT зарплаты хорошие, выше чем в Европе и почти догоняют США.
Недвижимость в Израиле дорогая и далеко не всегда хорошего качества.
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