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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:05
rjkz написав:
Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера
. Зп 2,5 куе
, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2
.
Я надеюсь, указанные цифры - это нэт?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:10
Сфера услуг.Мой рыл водит на показы пока не удовлетворится моя хотелка,тратит своё время и несёт транспортные расходы.Не ездить же в Киев мне.Работает хорошо, одноклассник,не ломит,но и я не обижаю))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:20
Мизантрóп написав:
Сфера услуг.Мой рыл водит на показы пока не удовлетворится моя хотелка,тратит своё время и несёт транспортные расходы.Не ездить же в Киев мне.Работает хорошо, одноклассник,не ломит,но и я не обижаю))
Это представительство интересов, согласен. А когда рыл перепостил на ОЛХ хозяйское объявление, принял звонок, приврав с три короба, встретил покупана у подъезда продавана, и они вместе пошли в гости к хозяину... Это пустое... Overhead в чистом виде.
Что там дальше по процессу - дал покупану и продавану козу предварительного договора, и посидел-потупил на сделке у нотариуса?
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:56
Да. Ты обижаешь Профессию. Информационные платформы - это море информации, а хороший риелтер поможет тебе купить именно то, что ты ищешь (а может и лучше или максимально близко). Если бы Серж обратился к риелтеру - давно бы уже жил в своей квартире. В Буче или Ирпене.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:04
airmax78 написав:
Ты обижаешь Профессию.
Отнюдь - кучеров тоже нет, потому что в них пропала необходимость. Зато есть таксисты. А скоро исчезнет потребность и в таксистах - обычная эволюция рынка труда. Потребности в человеческом посреднике уже нет по большей части сделок РЖН - эту роль выполняют информационные системы. Качественнее, быстрее, дешевле...
airmax78 написав:
Если бы Серж обратился к риелтеру - давно бы уже жил в своей квартире. В Буче или Ирпене.
Кек, ну еще бы... Хороший риэлтор на сегодня - это хороший ездок по ушам
Никаких других функций он не выполняет. Поэтому я даже не сомневаюсь, что найди такого Серж бы уже давно расстался с деньгами, не получив, чего на самом деле хотел!
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:09
zРадио написав: airmax78 написав:
Ты обижаешь Профессию.
Отнюдь - кучеров тоже нет, потому что в них пропала необходимость. Зато есть таксисты. А скоро исчезнет потребность и в таксистах - обычная эволюция рынка труда. Потребности в человеческом посреднике уже нет по большей части сделок РЖН - эту роль выполняют информационные системы. Качественнее, быстрее, дешевле...
airmax78 написав:
Если бы Серж обратился к риелтеру - давно бы уже жил в своей квартире. В Буче или Ирпене.
Кек, ну еще бы... Хороший риэлтор на сегодня - это хороший ездок по ушам
Никаких других функций он не выполняет
Ну какие нафиг информационные сисиемы? Покупка недвиги на 70% управляется эмоциями. Почему так важны правильные фотографии, свет, цвета в интерьере, запах в квартире. При чем тут езда по ушам? Риелтер нужен всем: и продавцу и покупателю.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:27
sequence написав: BIGor написав:
..Продажа отличной 2-комнтаной квартиры в ЖК "Академ парк", ул. Вернадского, 24.
1 секция. Готовность секции на 90%. Застройщик УкрБуд, но Киевгорстрой взял на баланс дом
.
Сдача дома 1 квартал 2021 года...
аффтар жжот - сдача, если повезет, во 2м квартале 2022. КГС стройку взял и радостно обнаружил, что есть долги за свет, по итогу затянули дизель-генератор. Готовность секции 90% ниачем, потому что сдаваться должна со 2-3ей одной серией. Объект самый нерентабельный из всех Укрбудовских
, баланс объекта минус 200 млн грн
а как же Арт-Хауз?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:40
rjkz написав:
Почему люди и дальше будут ехать в США? Не только из таких нищих стран как Украина. Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.
ХЗ
недавно стал невольным свидетелем как на митинге обговаривали наем сотрудника на 3.7куе...
...в Украине...
Я сам в акуе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:47
rjkz написав:
Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.
Или совсем новичек без опыта или не такой хороший QA.
В Израиле в IT зарплаты хорошие, выше чем в Европе и почти догоняют США.
Недвижимость в Израиле дорогая и далеко не всегда хорошего качества.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:10
Прохожий написав: rjkz написав:
Почему люди и дальше будут ехать в США? Не только из таких нищих стран как Украина. Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.
ХЗ
недавно стал невольным свидетелем как на митинге обговаривали наем сотрудника на 3.7куе...
...в Украине...
Я сам в акуе...
А что не так?
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Faceless
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