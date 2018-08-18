Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.
rjkz написав:Почему люди и дальше будут ехать в США? Не только из таких нищих стран как Украина. Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.
ХЗ недавно стал невольным свидетелем как на митинге обговаривали наем сотрудника на 3.7куе... ...в Украине... Я сам в акуе...
Тут вот в чем дело - какой %% населения Украины работает за 3,7 куе? Какой в Израиле и какой, например, в США. И что он умеет и делает. Это может быть быть ТОП в Украине и водитель автобуса в США.
rjkz написав:Почему люди и дальше будут ехать в США? Не только из таких нищих стран как Украина. Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.
ХЗ недавно стал невольным свидетелем как на митинге обговаривали наем сотрудника на 3.7куе... ...в Украине... Я сам в акуе...
Тут вот в чем дело - какой %% населения Украины работает за 3,7 куе? Какой в Израиле и какой, например, в США. И что он умеет и делает. Это может быть быть ТОП в Украине и водитель автобуса в США.
Ну вы сами ж понимаете, что 4куе в Киеве, в Иерусалиме и в каком-нибудь Сан-Франциско - это три совершенно разные суммы. В последнем - примерно на уровне голодранца
rjkz написав:Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.
Или совсем новичек без опыта или не такой хороший QA. В Израиле в IT зарплаты хорошие, выше чем в Европе и почти догоняют США. Недвижимость в Израиле дорогая и далеко не всегда хорошего качества.
Скажем так, опыт небольшой. Но это не меняет дела - в США старт намного выше. Для мануала, а она атомейшн. Я сам был удивлен был, поэтому переспросил. Она сказала, что у программистов намного выше. Но не кьюэй. Мало того, там кризис. Несколько человек у нее в компании сократили. муж, тоже ай-ти, попал под сокращение. Насчет качества недвижимости - не знаю, но наверняка лучше, чем в США. Они снимают 70 м2 в пригороде Тель-Авива за чуть более чем 1 куе. Кстати, знаю человека, который сдает 3к большую квартиру в относительно новом доме в Хайфе в пешей доступности от пляжа за 800 уе, года 3 назад эта квартира стоила примерно 250 куе (с чем-то у меня эта цифра ассоциируется?). А эти ребята проинвестировали новострой прошлым летом, сдастся должен в следующем году, но весной ценник объекта уже удвоился. Во где рОкета.
Прохожий написав:ХЗ недавно стал невольным свидетелем как на митинге обговаривали наем сотрудника на 3.7куе... ...в Украине... Я сам в акуе...
Тут вот в чем дело - какой %% населения Украины работает за 3,7 куе? Какой в Израиле и какой, например, в США. И что он умеет и делает. Это может быть быть ТОП в Украине и водитель автобуса в США.
Ну вы сами ж понимаете, что 4куе в Киеве, в Иерусалиме и в каком-нибудь Сан-Франциско - это три совершенно разные суммы. В последнем - примерно на уровне голодранца
Так и я об этом. 4 куе, если нетто, то это гдето 60 куе в год брутто. Это чуть выше средней зп в Калифорнии, если не брать в расчет ай-ти. Это, например, зп начинающего пожарника, но там еще куча бенефитов. И начинающий тестировшик-мануальщик тоже на эти-же деньги. И кем надо быть в Украине чтобы столько или зарабатывать или получать?
Ну пусть даже в этой выборке совсем нет ИТ-шников, потому что они все - ФОПы (что неверно), и пусть все ИТ-шники зарабатывают больше 25 тыс грн (что тоже неверно), имеем еще плюс 200 тыс человек, или "аж" +1,3%...
rjkz написав:Тут вот в чем дело - какой %% населения Украины работает за 3,7 куе? Какой в Израиле и какой, например, в США. И что он умеет и делает. Это может быть быть ТОП в Украине и водитель автобуса в США.
В США примерно столько получает Алекс Брежнев, живет в фуре, жарит в ней свою божественную яишеньку, а в душ и в туалет ходит в терминал.