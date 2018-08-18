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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5209521052115212>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:16

  Рыба-сом написав:
  rjkz написав:Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.

Я надеюсь, указанные цифры - это нэт?


Кажется, да.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:20

https://www.bild.ua/zhk-arsenal-house-kiev
Наконец то новостройка в Киеве, а не где то там возле...
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:24

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Почему люди и дальше будут ехать в США? Не только из таких нищих стран как Украина. Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.

ХЗ
недавно стал невольным свидетелем как на митинге обговаривали наем сотрудника на 3.7куе...
...в Украине...
Я сам в акуе...


Тут вот в чем дело - какой %% населения Украины работает за 3,7 куе? Какой в Израиле и какой, например, в США.
И что он умеет и делает. Это может быть быть ТОП в Украине и водитель автобуса в США.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Почему люди и дальше будут ехать в США? Не только из таких нищих стран как Украина. Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.

ХЗ
недавно стал невольным свидетелем как на митинге обговаривали наем сотрудника на 3.7куе...
...в Украине...
Я сам в акуе...


Тут вот в чем дело - какой %% населения Украины работает за 3,7 куе? Какой в Израиле и какой, например, в США.
И что он умеет и делает. Это может быть быть ТОП в Украине и водитель автобуса в США.
Ну вы сами ж понимаете, что 4куе в Киеве, в Иерусалиме и в каком-нибудь Сан-Франциско - это три совершенно разные суммы. В последнем - примерно на уровне голодранца
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:37

  foxluck написав:
  rjkz написав:Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.

Или совсем новичек без опыта или не такой хороший QA.
В Израиле в IT зарплаты хорошие, выше чем в Европе и почти догоняют США.
Недвижимость в Израиле дорогая и далеко не всегда хорошего качества.


Скажем так, опыт небольшой. Но это не меняет дела - в США старт намного выше. Для мануала, а она атомейшн.
Я сам был удивлен был, поэтому переспросил. Она сказала, что у программистов намного выше. Но не кьюэй. Мало того, там кризис. Несколько человек у нее в компании сократили. муж, тоже ай-ти, попал под сокращение.
Насчет качества недвижимости - не знаю, но наверняка лучше, чем в США.
Они снимают 70 м2 в пригороде Тель-Авива за чуть более чем 1 куе.
Кстати, знаю человека, который сдает 3к большую квартиру в относительно новом доме в Хайфе в пешей доступности от пляжа за 800 уе, года 3 назад эта квартира стоила примерно 250 куе (с чем-то у меня эта цифра ассоциируется?).
А эти ребята проинвестировали новострой прошлым летом, сдастся должен в следующем году, но весной ценник объекта уже удвоился. Во где рОкета.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:44

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Прохожий написав:ХЗ
недавно стал невольным свидетелем как на митинге обговаривали наем сотрудника на 3.7куе...
...в Украине...
Я сам в акуе...


Тут вот в чем дело - какой %% населения Украины работает за 3,7 куе? Какой в Израиле и какой, например, в США.
И что он умеет и делает. Это может быть быть ТОП в Украине и водитель автобуса в США.
Ну вы сами ж понимаете, что 4куе в Киеве, в Иерусалиме и в каком-нибудь Сан-Франциско - это три совершенно разные суммы. В последнем - примерно на уровне голодранца


Так и я об этом. 4 куе, если нетто, то это гдето 60 куе в год брутто. Это чуть выше средней зп в Калифорнии, если не брать в расчет ай-ти. Это, например, зп начинающего пожарника, но там еще куча бенефитов. И начинающий тестировшик-мануальщик тоже на эти-же деньги. И кем надо быть в Украине чтобы столько или зарабатывать или получать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:56

девочки... ну вы поняли. кидстафф и овуляшки.ру...
и что там еще обычно?
а, нужно медленно шевелить губами.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:57

  rjkz написав:И кем надо быть в Украине чтобы столько или зарабатывать или получать?


По официальным данным, у нас всего 6,6% наемным трудом зарабатывают больше 25 тыс грн в месяц (гросс).

Зображення

Тут детально разбирал:
Валютный рынок в контексте ДС

Ну пусть даже в этой выборке совсем нет ИТ-шников, потому что они все - ФОПы (что неверно), и пусть все ИТ-шники зарабатывают больше 25 тыс грн (что тоже неверно), имеем еще плюс 200 тыс человек, или "аж" +1,3%...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:00

  rjkz написав:А эти ребята проинвестировали новострой прошлым летом, сдастся должен в следующем году, но весной ценник объекта уже удвоился. Во где рОкета.


В Киеве проинвестировали или в Хайфе?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:01

  rjkz написав:Тут вот в чем дело - какой %% населения Украины работает за 3,7 куе? Какой в Израиле и какой, например, в США.
И что он умеет и делает. Это может быть быть ТОП в Украине и водитель автобуса в США.


В США примерно столько получает Алекс Брежнев, живет в фуре, жарит в ней свою божественную яишеньку, а в душ и в туалет ходит в терминал. :x
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