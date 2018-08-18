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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5210521152125213>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:07

  zРадио написав:
  rjkz написав:И кем надо быть в Украине чтобы столько или зарабатывать или получать?


По официальным данным, у нас всего 6,6% наемным трудом зарабатывают больше 25 тыс грн в месяц (гросс).

Зображення

Тут детально разбирал:
Валютный рынок в контексте ДС

Ну пусть даже в этой выборке совсем нет ИТ-шников, потому что они все - ФОПы (что неверно), и пусть все ИТ-шники зарабатывают больше 25 тыс грн (что тоже неверно), имеем еще плюс 200 тыс человек, или "аж" +1,3%...


Ну, официальные данные по зарплате ничего не имеют в Украине общего с реальностью.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:08

  remark написав:
  rjkz написав:А эти ребята проинвестировали новострой прошлым летом, сдастся должен в следующем году, но весной ценник объекта уже удвоился. Во где рОкета.


В Киеве проинвестировали или в Хайфе?


В пригороде Тель-Авива.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:09

  Libo написав:
  rjkz написав:Тут вот в чем дело - какой %% населения Украины работает за 3,7 куе? Какой в Израиле и какой, например, в США.
И что он умеет и делает. Это может быть быть ТОП в Украине и водитель автобуса в США.


В США примерно столько получает Алекс Брежнев, живет в фуре, жарит в ней свою божественную яишеньку, а в душ и в туалет ходит в терминал. :x


А кто это?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:18

  rjkz написав:
Ну, официальные данные по зарплате ничего не имеют в Украине общего с реальностью.


Думаю, это расхожий миф 20-летней давности, который как раз и не имеет ничего общего с реальностью на сегодня.

Рожден он во времена, когда налоговая нагрузка на зарплату была сильно выше, чем сегодня (ЕСВ 41%, а не 22%), а услуги по обналу - сильно ниже, чем сегодня (5%, а не 15%). Тогда овчинка выделки стоила, сейчас - нет
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:24

  zРадио написав:
  rjkz написав:
Ну, официальные данные по зарплате ничего не имеют в Украине общего с реальностью.


Думаю, это расхожий миф 20-летней давности, который как раз и не имеет ничего общего с реальностью на сегодня.

Рожден он во времена, когда налоговая нагрузка на зарплату была сильно выше, чем сегодня (ЕСВ 41%, а не 22%), а услуги по обналу - сильно ниже, чем сегодня (5%, а не 15%). Тогда овчинка выделки стоила, сейчас - нет


В мелком и нижнем среднем бизнесе, если имеет место быть приход нала, то как нал пришел так и уходит. В тч на доплату к официалу.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:32

  rjkz написав:
  Libo написав:
В США примерно столько получает Алекс Брежнев, живет в фуре, жарит в ней свою божественную яишеньку, а в душ и в туалет ходит в терминал. :x


А кто это?


Востаннє редагувалось Libo в П'ят 11 вер, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:42

"Гаражний гламур" - новомодний київський архітектурний стиль. :wink:
Зображення
Зображення
"наживо"

Мабуть планує повторити цю "потвору" в київському форматі.
Зображення :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:44

  rjkz написав:В мелком и нижнем среднем бизнесе, если имеет место быть приход нала, то как нал пришел так и уходит. В тч на доплату к официалу.


Там редко когда есть деньги (в любом их виде :D ) на выплату больших зарплат
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:59

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Почему ты так риелтеров не любишь?


Ты что, на жалость давишь? )) Нет никакой нелюбви, я просто не понимаю состав вашей работы с момента появления удобных информационных платформ. Что именно в работе риэлтора стоит денег, какая добавленная стоимость там создается?.. :roll: :roll: :roll:

Да. Ты обижаешь Профессию. Информационные платформы - это море информации, а хороший риелтер поможет тебе купить именно то, что ты ищешь (а может и лучше или максимально близко). Если бы Серж обратился к риелтеру - давно бы уже жил в своей квартире. В Буче или Ирпене.

Или в центре Кировограда/Мелитополя в монолите
С плиткой и горшком как у вас в новой прелести, возможно даже с "левой" розеткой в паркинге под битую Теслу
Но для этого надо было при Данилыче вступать в СДПУ(о) или другое 0вн0 и пахать,пахать,с0сать... лет десять, а не покорять мать городов русских.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:03

  Libo написав:
  rjkz написав:
  Libo написав:
В США примерно столько получает Алекс Брежнев, живет в фуре, жарит в ней свою божественную яишеньку, а в душ и в туалет ходит в терминал. :x


А кто это?




Выдержал 1,5 минуты. Чуть не бекнул.
Нахрена такое смотреть?
У него должно быть аудитория в несколько десятков миллионов из рп. Они акое любят - как загнивает Омерика и как хорошо на расеюшкею
Не думаю, что он на ютубе имеет больше штуки в месяц. Думаю, намного меньше.
rjkz
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