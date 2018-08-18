Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну пусть даже в этой выборке совсем нет ИТ-шников, потому что они все - ФОПы (что неверно), и пусть все ИТ-шники зарабатывают больше 25 тыс грн (что тоже неверно), имеем еще плюс 200 тыс человек, или "аж" +1,3%...
Ну, официальные данные по зарплате ничего не имеют в Украине общего с реальностью.
rjkz написав:Тут вот в чем дело - какой %% населения Украины работает за 3,7 куе? Какой в Израиле и какой, например, в США. И что он умеет и делает. Это может быть быть ТОП в Украине и водитель автобуса в США.
В США примерно столько получает Алекс Брежнев, живет в фуре, жарит в ней свою божественную яишеньку, а в душ и в туалет ходит в терминал.
rjkz написав: Ну, официальные данные по зарплате ничего не имеют в Украине общего с реальностью.
Думаю, это расхожий миф 20-летней давности, который как раз и не имеет ничего общего с реальностью на сегодня.
Рожден он во времена, когда налоговая нагрузка на зарплату была сильно выше, чем сегодня (ЕСВ 41%, а не 22%), а услуги по обналу - сильно ниже, чем сегодня (5%, а не 15%). Тогда овчинка выделки стоила, сейчас - нет
rjkz написав: Ну, официальные данные по зарплате ничего не имеют в Украине общего с реальностью.
Думаю, это расхожий миф 20-летней давности, который как раз и не имеет ничего общего с реальностью на сегодня.
Рожден он во времена, когда налоговая нагрузка на зарплату была сильно выше, чем сегодня (ЕСВ 41%, а не 22%), а услуги по обналу - сильно ниже, чем сегодня (5%, а не 15%). Тогда овчинка выделки стоила, сейчас - нет
В мелком и нижнем среднем бизнесе, если имеет место быть приход нала, то как нал пришел так и уходит. В тч на доплату к официалу.
airmax78 написав:Почему ты так риелтеров не любишь?
Ты что, на жалость давишь? )) Нет никакой нелюбви, я просто не понимаю состав вашей работы с момента появления удобных информационных платформ. Что именно в работе риэлтора стоит денег, какая добавленная стоимость там создается?..
Да. Ты обижаешь Профессию. Информационные платформы - это море информации, а хороший риелтер поможет тебе купить именно то, что ты ищешь (а может и лучше или максимально близко). Если бы Серж обратился к риелтеру - давно бы уже жил в своей квартире. В Буче или Ирпене.
Или в центре Кировограда/Мелитополя в монолите С плиткой и горшком как у вас в новой прелести, возможно даже с "левой" розеткой в паркинге под битую Теслу Но для этого надо было при Данилыче вступать в СДПУ(о) или другое 0вн0 и пахать,пахать,с0сать... лет десять, а не покорять мать городов русских.
Libo написав: В США примерно столько получает Алекс Брежнев, живет в фуре, жарит в ней свою божественную яишеньку, а в душ и в туалет ходит в терминал.
А кто это?
Выдержал 1,5 минуты. Чуть не бекнул. Нахрена такое смотреть? У него должно быть аудитория в несколько десятков миллионов из рп. Они акое любят - как загнивает Омерика и как хорошо на расеюшкею Не думаю, что он на ютубе имеет больше штуки в месяц. Думаю, намного меньше.