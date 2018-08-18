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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5210521152125213

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:18

  zРадио написав:
  rjkz написав:В мелком и нижнем среднем бизнесе, если имеет место быть приход нала, то как нал пришел так и уходит. В тч на доплату к официалу.


Там редко когда есть деньги (в любом их виде :D ) на выплату больших зарплат


Смотря что называть большими.
У меня есть контрагенты, семейный бизнес, 3 человека. примерно 90%+ прихода - кэш. И дальше по цепочке. И они не одни такие. Нафига им вносить деньги на счет, чтобы потом снять?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:32

  zРадио написав:
  prosecutor написав:После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.


А что именно там на такие мысли наводит? Все интервью впадлу смотреть/читать. Богдан же вряд ли экономическую раскладку дает - скорее политическую жуть нагнетает?


Все плохо. Зеля окружил себя людьми поющими хвалебные орды.
Все катиться в тартары. Кстати советую посмотреть. Богдан не дурак.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:38

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Время покупать недвижку в NY: https://jamesaltucher.com/blog/nyc-is-d ... heres-why/


Медленно шевеля губами прошу прощения у Прохожего, но отвечая на этот пост, скажу:
1. NYC - это ворота в США. И сейчас эти ворота заперты. Так будет не всегда. И когда они откроются, поток людей со всего мира опять заполнит освободившуюся пустоту.
Автор пишет эмоционально, но как турист. Туристов нет сейчас в Манхеттене. И для них ничего нет. На самом деле, ничего эдакого романтичного в Манхеттене нет. И как только не стало работы, так сразу и миллионы манхеттенчан ))) ломанулись скупать дома в пригородах.
Но НЙ - это не только Манхеттен. В остальных 4-х боро НЙ жизнь не очень изменилась.
Это довод в пользу того, что "надабрать". Кстати, цены на покупку просели, но нельзя сказать, что обвалились. На рент - да. Но только в Манхеттене. Если после деБлазио придет мэр, который наведет порядок в городе, как это в свое время сделал Джулиани, то будет рОкета.
2. Считается, что NYC - это Центр Столицы Мира. В том числе бизнеса. И вот в плане делового центра может что-то изменилось необратимо. Не уверен, конечно, на 100%, но восстановление может взять много времени. Может не восстановится. Это довод против того, что "надабрать". Есть некислая вероятность, что будет падать и дальше.
3. к п1. Почему люди и дальше будут ехать в США? Не только из таких нищих стран как Украина. Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2. В США кьюэй мэнуэл начинается от 30 баксов в час для новичков, это примерно 5400 в месяц брутто и атомейшн на уровне 45-60 в час - 8-11 куе в месяц. Почувствуйте разницу. При этом, Израиль - совсем не бедная страна. И кроме жилья, жизнь там дороже, чем в США.

Мир сейчас очень сильно меняется. Нельзя пока сказать - к лучшему или худшему. Просто меняется. Кто-то сделает ставку и выиграет. Кто-то проиграет. Кто-то останется сторонним наблюдателем, "при своих". Кто-то продолжает гнаться за целью, которую поставил ДО начала изменений, и не факт, что будет рад, достигнув ее в изменившемся мире.


Стесняюсь спросить - что такое кьюэй атомейшн ?
Спасибо за инфо в личке.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 01:41

  Хомякоид написав:
  prosecutor написав:После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.


Все плохо. Зеля окружил себя людьми поющими хвалебные орды.
Все катиться в тартары. Кстати советую посмотреть. Богдан не дурак.


Отставить пессимизьм.
Квартиру не покупай, не размножайся, не живи ...
И все из-за какого-то Зели?
Ну вы даете.
Вы же махновцы.
Перестаньте в упор видеть эту власть и думать о ней.
Покупайте квартиры, водите в них баб, размножайтесь и живите по полной.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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