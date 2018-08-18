rjkz написав:

airmax78 написав: Время покупать недвижку в NY: https://jamesaltucher.com/blog/nyc-is-d ... heres-why/ Время покупать недвижку в NY:

Медленно шевеля губами прошу прощения у Прохожего, но отвечая на этот пост, скажу:1. NYC - это ворота в США. И сейчас эти ворота заперты. Так будет не всегда. И когда они откроются, поток людей со всего мира опять заполнит освободившуюся пустоту.Автор пишет эмоционально, но как турист. Туристов нет сейчас в Манхеттене. И для них ничего нет. На самом деле, ничего эдакого романтичного в Манхеттене нет. И как только не стало работы, так сразу и миллионы манхеттенчан ))) ломанулись скупать дома в пригородах.Но НЙ - это не только Манхеттен. В остальных 4-х боро НЙ жизнь не очень изменилась.Это довод в пользу того, что "надабрать". Кстати, цены на покупку просели, но нельзя сказать, что обвалились. На рент - да. Но только в Манхеттене. Если после деБлазио придет мэр, который наведет порядок в городе, как это в свое время сделал Джулиани, то будет рОкета.2. Считается, что NYC - это Центр Столицы Мира. В том числе бизнеса. И вот в плане делового центра может что-то изменилось необратимо. Не уверен, конечно, на 100%, но восстановление может взять много времени. Может не восстановится. Это довод против того, что "надабрать". Есть некислая вероятность, что будет падать и дальше.3. к п1. Почему люди и дальше будут ехать в США? Не только из таких нищих стран как Украина. Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2. В США кьюэй мэнуэл начинается от 30 баксов в час для новичков, это примерно 5400 в месяц брутто и атомейшн на уровне 45-60 в час - 8-11 куе в месяц. Почувствуйте разницу. При этом, Израиль - совсем не бедная страна. И кроме жилья, жизнь там дороже, чем в США.Мир сейчас очень сильно меняется. Нельзя пока сказать - к лучшему или худшему. Просто меняется. Кто-то сделает ставку и выиграет. Кто-то проиграет. Кто-то останется сторонним наблюдателем, "при своих". Кто-то продолжает гнаться за целью, которую поставил ДО начала изменений, и не факт, что будет рад, достигнув ее в изменившемся мире.