Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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prosecutor написав:После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.
А что именно там на такие мысли наводит? Все интервью впадлу смотреть/читать. Богдан же вряд ли экономическую раскладку дает - скорее политическую жуть нагнетает?
Все плохо. Зеля окружил себя людьми поющими хвалебные орды. Все катиться в тартары. Кстати советую посмотреть. Богдан не дурак.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Медленно шевеля губами прошу прощения у Прохожего, но отвечая на этот пост, скажу: 1. NYC - это ворота в США. И сейчас эти ворота заперты. Так будет не всегда. И когда они откроются, поток людей со всего мира опять заполнит освободившуюся пустоту. Автор пишет эмоционально, но как турист. Туристов нет сейчас в Манхеттене. И для них ничего нет. На самом деле, ничего эдакого романтичного в Манхеттене нет. И как только не стало работы, так сразу и миллионы манхеттенчан ))) ломанулись скупать дома в пригородах. Но НЙ - это не только Манхеттен. В остальных 4-х боро НЙ жизнь не очень изменилась. Это довод в пользу того, что "надабрать". Кстати, цены на покупку просели, но нельзя сказать, что обвалились. На рент - да. Но только в Манхеттене. Если после деБлазио придет мэр, который наведет порядок в городе, как это в свое время сделал Джулиани, то будет рОкета. 2. Считается, что NYC - это Центр Столицы Мира. В том числе бизнеса. И вот в плане делового центра может что-то изменилось необратимо. Не уверен, конечно, на 100%, но восстановление может взять много времени. Может не восстановится. Это довод против того, что "надабрать". Есть некислая вероятность, что будет падать и дальше. 3. к п1. Почему люди и дальше будут ехать в США? Не только из таких нищих стран как Украина. Небольшой пример - на днях разговаривал со знакомой в Израиле. Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2. В США кьюэй мэнуэл начинается от 30 баксов в час для новичков, это примерно 5400 в месяц брутто и атомейшн на уровне 45-60 в час - 8-11 куе в месяц. Почувствуйте разницу. При этом, Израиль - совсем не бедная страна. И кроме жилья, жизнь там дороже, чем в США.
Мир сейчас очень сильно меняется. Нельзя пока сказать - к лучшему или худшему. Просто меняется. Кто-то сделает ставку и выиграет. Кто-то проиграет. Кто-то останется сторонним наблюдателем, "при своих". Кто-то продолжает гнаться за целью, которую поставил ДО начала изменений, и не факт, что будет рад, достигнув ее в изменившемся мире.
Стесняюсь спросить - что такое кьюэй атомейшн ? Спасибо за инфо в личке.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
prosecutor написав:После интервью Богдана лысому штирлицу квартиру лучше вообще не покупать. Аренда до победного.
Все плохо. Зеля окружил себя людьми поющими хвалебные орды. Все катиться в тартары. Кстати советую посмотреть. Богдан не дурак.
Отставить пессимизьм. Квартиру не покупай, не размножайся, не живи ... И все из-за какого-то Зели? Ну вы даете. Вы же махновцы. Перестаньте в упор видеть эту власть и думать о ней. Покупайте квартиры, водите в них баб, размножайтесь и живите по полной.
Ну пусть даже в этой выборке совсем нет ИТ-шников, потому что они все - ФОПы (что неверно), и пусть все ИТ-шники зарабатывают больше 25 тыс грн (что тоже неверно), имеем еще плюс 200 тыс человек, или "аж" +1,3%...
В офстате нет очень много кого. Да, не все ИТ - ФОПы, но и не все ФОПы - ИТ, а среди ФОП хватает и других отраслей, в которых неплохо зарабатывают. И среди наемных немало тех, кто значительную часть доходов получает в конверте. Так что там картина очень сильно отличается от реальной
rjkz написав:Мастер дигри, абсолютно свободный Инглиш (нейтив, малтилингуал), кьюэй атомейшн, недавно повысили до праджектменеджера. Зп 2,5 куе, ожидает повышения зп в связи с повышением в должности до 3,2.
Я надеюсь, указанные цифры - это нэт?
Кажется, да.
А чего не перезжают в Украину? Тут поболее 2,5 куе получали бы.
Рыба-сом написав:Я надеюсь, указанные цифры - это нэт?
Кажется, да.
А чего не перезжают в Украину? Тут поболее 2,5 куе получали бы.
Так когда-то уехала из Киева, получила там образование, работала на хорошей работе. проинвестировали котлован. Не все одной зп меряется. Образование, медицина (одна из лучших в мире) и тд. Израильский паспорт открывает гораздо больше стран, чем украинский. Объездили пол-мира. Если куда переезжать, то им Швейцария импонирует. Еще не были в США, Канаде и Австралии. Был момент, когда думала вернуться - их тогда хамас ракетами накрывал. 6 лет назад. Но и у нас тогда Илловайск только случился.
Еще есть такой нюанс, что о каких-то преимуществах в Украине можно говорить на моменте, а в развитых странах есть некая стабильность. Хотя сейчас уже нигде и ни в чем нельзя быть уверенным.