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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:06
zРадио написав: rjkz написав:
Ну, официальные данные по зарплате ничего не имеют в Украине общего с реальностью.
Думаю, это расхожий миф 20-летней давности, который как раз и не имеет ничего общего с реальностью на сегодня.
Рожден он во времена, когда налоговая нагрузка на зарплату была сильно выше, чем сегодня (ЕСВ 41%, а не 22%), а услуги по обналу - сильно ниже, чем сегодня (5%, а не 15%). Тогда овчинка выделки стоила, сейчас - нет
Это в теории, а по факту даже крупные сети работают в серую и люди сидящие в их офисах в топовых киевских БЦ носят конвертики домой))
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:15
UA написав:
https://www.bild.ua/zhk-arsenal-house-kiev
Наконец то новостройка в Киеве, а не где то там возле...
Кстати да. Ценник надеюсь все знают? У кого какие мысли на этот счет????
Я был позавчера в ОП ФК-2 и там увидел у менеджера на столе альбом по арсеналу. Говорю вы продаете? По чем за метр? Говорит -да, продаем, средняя около.......3500 уе за м2.....
Как потом выяснилось это не средняя а вид в общагу на невысоком этаже...
Что то более-менее уже ОТ 4куе за м2. Сроки сдачи-через 2.5 года, но зная как БУД сдавал свои прошлые дома то можно легко накидывать еще полтора года. Так вот о чем подумалось--не строят сейчас и даже не планируют вроде сторить что то приличное. Тоесть ближайшие 5 лет не появится новых тетрисов\цп\фонтанов\парк авеню. Единственное что кое как достаивают, это новые дома на новолипках-но район уже превратили в бетонное гетто и там невозможно нормально жить как раньше, и вайт лайнс который по заявлению ЮДП будет настоящий бизнесс класс( хотя какой нах это бизнесс класс с 10 квартирами на этаже из которых 8 мелких однушек?? и стоящий прям посреди одного из самых загруженных проспектов Киева ) .
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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