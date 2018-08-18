Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:15

UA написав: https://www.bild.ua/zhk-arsenal-house-kiev

Наконец то новостройка в Киеве, а не где то там возле... https://www.bild.ua/zhk-arsenal-house-kievНаконец то новостройка в Киеве, а не где то там возле...

Кстати да. Ценник надеюсь все знают? У кого какие мысли на этот счет????Я был позавчера в ОП ФК-2 и там увидел у менеджера на столе альбом по арсеналу. Говорю вы продаете? По чем за метр? Говорит -да, продаем, средняя около.......3500 уе за м2.....Как потом выяснилось это не средняя а вид в общагу на невысоком этаже...Что то более-менее уже ОТ 4куе за м2. Сроки сдачи-через 2.5 года, но зная как БУД сдавал свои прошлые дома то можно легко накидывать еще полтора года. Так вот о чем подумалось--не строят сейчас и даже не планируют вроде сторить что то приличное. Тоесть ближайшие 5 лет не появится новых тетрисов\цп\фонтанов\парк авеню. Единственное что кое как достаивают, это новые дома на новолипках-но район уже превратили в бетонное гетто и там невозможно нормально жить как раньше, и вайт лайнс который по заявлению ЮДП будет настоящий бизнесс класс( хотя какой нах это бизнесс класс с 10 квартирами на этаже из которых 8 мелких однушек?? и стоящий прям посреди одного из самых загруженных проспектов Киева ) .