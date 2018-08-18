Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Ну, официальные данные по зарплате ничего не имеют в Украине общего с реальностью.
Думаю, это расхожий миф 20-летней давности, который как раз и не имеет ничего общего с реальностью на сегодня.
Рожден он во времена, когда налоговая нагрузка на зарплату была сильно выше, чем сегодня (ЕСВ 41%, а не 22%), а услуги по обналу - сильно ниже, чем сегодня (5%, а не 15%). Тогда овчинка выделки стоила, сейчас - нет
Это в теории, а по факту даже крупные сети работают в серую и люди сидящие в их офисах в топовых киевских БЦ носят конвертики домой))
UA написав:https://www.bild.ua/zhk-arsenal-house-kiev Наконец то новостройка в Киеве, а не где то там возле...
Кстати да. Ценник надеюсь все знают? У кого какие мысли на этот счет????
Я был позавчера в ОП ФК-2 и там увидел у менеджера на столе альбом по арсеналу. Говорю вы продаете? По чем за метр? Говорит -да, продаем, средняя около.......3500 уе за м2..... Как потом выяснилось это не средняя а вид в общагу на невысоком этаже... Что то более-менее уже ОТ 4куе за м2. Сроки сдачи-через 2.5 года, но зная как БУД сдавал свои прошлые дома то можно легко накидывать еще полтора года. Так вот о чем подумалось--не строят сейчас и даже не планируют вроде сторить что то приличное. Тоесть ближайшие 5 лет не появится новых тетрисов\цп\фонтанов\парк авеню. Единственное что кое как достаивают, это новые дома на новолипках-но район уже превратили в бетонное гетто и там невозможно нормально жить как раньше, и вайт лайнс который по заявлению ЮДП будет настоящий бизнесс класс( хотя какой нах это бизнесс класс с 10 квартирами на этаже из которых 8 мелких однушек?? и стоящий прям посреди одного из самых загруженных проспектов Киева ) .
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
по памяти, у Арт-Хауса были хорошие, вроде даже "плюсовые" показатели, за счет большого количества нераспроданных квартир. Если сильно нужно, могу поколупаться и найти полный список - его вываливали в начале года, долго искать
UA написав:https://www.bild.ua/zhk-arsenal-house-kiev Наконец то новостройка в Киеве, а не где то там возле...
Кстати да. Ценник надеюсь все знают? У кого какие мысли на этот счет????
Я был позавчера в ОП ФК-2 и там увидел у менеджера на столе альбом по арсеналу. Говорю вы продаете? По чем за метр? Говорит -да, продаем, средняя около.......3500 уе за м2..... Как потом выяснилось это не средняя а вид в общагу на невысоком этаже... Что то более-менее уже ОТ 4куе за м2. Сроки сдачи-через 2.5 года, но зная как БУД сдавал свои прошлые дома то можно легко накидывать еще полтора года. Так вот о чем подумалось--не строят сейчас и даже не планируют вроде сторить что то приличное. Тоесть ближайшие 5 лет не появится новых тетрисов\цп\фонтанов\парк авеню. Единственное что кое как достаивают, это новые дома на новолипках-но район уже превратили в бетонное гетто и там невозможно нормально жить как раньше, и вайт лайнс который по заявлению ЮДП будет настоящий бизнесс класс( хотя какой нах это бизнесс класс с 10 квартирами на этаже из которых 8 мелких однушек?? и стоящий прям посреди одного из самых загруженных проспектов Киева ) .
Мне назвали диапазон цен 2,5-4 Всё перечисленное Вами уступает Арсеналу по локации.
UA написав:https://www.bild.ua/zhk-arsenal-house-kiev Наконец то новостройка в Киеве, а не где то там возле...
Кстати да. Ценник надеюсь все знают? У кого какие мысли на этот счет????
Я был позавчера в ОП ФК-2 и там увидел у менеджера на столе альбом по арсеналу. Говорю вы продаете? По чем за метр? Говорит -да, продаем, средняя около.......3500 уе за м2..... Как потом выяснилось это не средняя а вид в общагу на невысоком этаже... Что то более-менее уже ОТ 4куе за м2. Сроки сдачи-через 2.5 года, но зная как БУД сдавал свои прошлые дома то можно легко накидывать еще полтора года. Так вот о чем подумалось--не строят сейчас и даже не планируют вроде сторить что то приличное. Тоесть ближайшие 5 лет не появится новых тетрисов\цп\фонтанов\парк авеню. Единственное что кое как достаивают, это новые дома на новолипках-но район уже превратили в бетонное гетто и там невозможно нормально жить как раньше, и вайт лайнс который по заявлению ЮДП будет настоящий бизнесс класс( хотя какой нах это бизнесс класс с 10 квартирами на этаже из которых 8 мелких однушек?? и стоящий прям посреди одного из самых загруженных проспектов Киева ) .
Мне назвали диапазон цен 2,5-4 Всё перечисленное Вами уступает Арсеналу по локации.
А чем у Арсенала локация так хороша? Когда только в Киев приехал - проходя в районе Арсенальной подумал: как удивительно - промзона так близко к центру. И в любом случае чувствовалось там как на отшибе. С открытием Фудмаркета, конечно, по-веселее стало.