Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В редакцию обратилась инициативная группа (ИГ) "укрбудовского" ЖК "Новомостицкий", который президент Киевгорстроя Игорь Кушнир перед Новым годом пообещал сдать до конца января, но по факту сдал этим летом из-за долгой истории с принятием дома Госархстройинспекцией (ГАСИ), которая обнаруживала нарушения в документации и четыре раза возвращала ее назад с требованием исправить.
Инвесторы ЖК, теперь уже в статусе жильцов новостройки, сообщили о масштабных недоделках при сдаче застройщиком дома, предъявив копию направленного в адрес Киевгорстроя письма с длинным перечнем недоработок, который мы публикуем. Из него следует, что при сдаче дома застройщик "забыл" установить:
4 клапана системы дымоудаления паркинга 3 дренажных насоса в подвале дома Не провел испытания системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в 4 и 5 секциях ЖК Забыл подключить эти секции и паркинг к системе постоянного электроснабжения. На данный момент они подключены к временному источнику, который сбоит из-за перегрузок Не установил защитные решетки на клапанах системы дымоудаления на всех этажах 3, 4 и 5 секциях ЖК Не завершил установку системы автоматического полива придомовой территории Не завершил установку и наладку системы контроля доступа в дом Не обустроил помещение ЖЭК в здании Не доложил асфальт на гостевом паркинге и на выезде из паркинга 2 уровня Проигнорировал обустройство разметки и дорожных знаков вокруг дома Не демонтировал вывеску "Укрбуд" на крыше дома Не предоставил в ЖЭК схему паркинга с системами пожаротушения и дымоудаления Пропала техническая документация по дому, без которой невозможно создать ОСМД.
airmax78 написав:А чем у Арсенала локация так хороша? Когда только в Киев приехал...
это нормально, что коренной житель дальних одесских еб..ней, приезжая в Киев, не понимает значение той локации. так и должно быть.
Как всегда - не в бровь, а в глаз. Я прямо густо покраснел весь сидя за монитором в своем ОП. В Одессе, кстати, тоже есть похожий район - очень близко к центру, но с ощущением промзоны - вдоль улицы Приморской. Только в Киеве надо подняться, а в Одессе - спуститься.