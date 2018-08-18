RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5212521352145215

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:30

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:А чем у Арсенала локация так хороша? Когда только в Киев приехал...

это нормально, что коренной житель дальних одесских еб..ней, приезжая в Киев, не понимает значение той локации.
так и должно быть.

Для проживання солідних людей, нуворишів та представників укро-їліти та іншої бидлоти - є лише один достойний район - Печерський. Малоповерхова забудова.

Усі ці Комфорт-Тауни, Соснові Бори, Данії, Роги та Копита - побудовані для людей з менталітетом селян та люмпенів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21563
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1225 раз.
Подякували: 2212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:39

а тем временем лидер рынка, надёжная компания сдаёт объекты Укрбуда

https://курс.ком.юа/novost/212441-doma- ... stroennimi
В редакцию обратилась инициативная группа (ИГ) "укрбудовского" ЖК "Новомостицкий", который президент Киевгорстроя Игорь Кушнир перед Новым годом пообещал сдать до конца января, но по факту сдал этим летом из-за долгой истории с принятием дома Госархстройинспекцией (ГАСИ), которая обнаруживала нарушения в документации и четыре раза возвращала ее назад с требованием исправить.

Инвесторы ЖК, теперь уже в статусе жильцов новостройки, сообщили о масштабных недоделках при сдаче застройщиком дома, предъявив копию направленного в адрес Киевгорстроя письма с длинным перечнем недоработок, который мы публикуем. Из него следует, что при сдаче дома застройщик "забыл" установить:

4 клапана системы дымоудаления паркинга
3 дренажных насоса в подвале дома
Не провел испытания системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в 4 и 5 секциях ЖК
Забыл подключить эти секции и паркинг к системе постоянного электроснабжения. На данный момент они подключены к временному источнику, который сбоит из-за перегрузок
Не установил защитные решетки на клапанах системы дымоудаления на всех этажах 3, 4 и 5 секциях ЖК
Не завершил установку системы автоматического полива придомовой территории
Не завершил установку и наладку системы контроля доступа в дом
Не обустроил помещение ЖЭК в здании
Не доложил асфальт на гостевом паркинге и на выезде из паркинга 2 уровня
Проигнорировал обустройство разметки и дорожных знаков вокруг дома
Не демонтировал вывеску "Укрбуд" на крыше дома
Не предоставил в ЖЭК схему паркинга с системами пожаротушения и дымоудаления
Пропала техническая документация по дому, без которой невозможно создать ОСМД.


текста не полный, смотрите ссылку
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11228
З нами з: 10.06.11
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:48

  Serg-ik написав:текста не полный, смотрите ссылку

особенно - про автоматический полив.
фактически подарили спекулянтам объекты, но мёд нужно есть ложкой.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14892
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2021 раз.
Подякували: 4410 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:49

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:А чем у Арсенала локация так хороша? Когда только в Киев приехал...

это нормально, что коренной житель дальних одесских еб..ней, приезжая в Киев, не понимает значение той локации.
так и должно быть.

Как всегда - не в бровь, а в глаз. Я прямо густо покраснел весь сидя за монитором в своем ОП.
В Одессе, кстати, тоже есть похожий район - очень близко к центру, но с ощущением промзоны - вдоль улицы Приморской. Только в Киеве надо подняться, а в Одессе - спуститься.
airmax78
 
Повідомлень: 36030
З нами з: 25.10.12
Подякував: 885 раз.
Подякували: 4264 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5212521352145215
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1909, 1910, 1911
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19101 3164806
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 07:20
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
473 204703
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 17:58
4e4ensxe
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15593
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (21)
11.09.2020 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.