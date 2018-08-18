В редакцию обратилась инициативная группа (ИГ) "укрбудовского" ЖК "Новомостицкий", который президент Киевгорстроя Игорь Кушнир перед Новым годом пообещал сдать до конца января, но по факту сдал этим летом из-за долгой истории с принятием дома Госархстройинспекцией (ГАСИ), которая обнаруживала нарушения в документации и четыре раза возвращала ее назад с требованием исправить.



Инвесторы ЖК, теперь уже в статусе жильцов новостройки, сообщили о масштабных недоделках при сдаче застройщиком дома, предъявив копию направленного в адрес Киевгорстроя письма с длинным перечнем недоработок, который мы публикуем. Из него следует, что при сдаче дома застройщик "забыл" установить:



4 клапана системы дымоудаления паркинга

3 дренажных насоса в подвале дома

Не провел испытания системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в 4 и 5 секциях ЖК

Забыл подключить эти секции и паркинг к системе постоянного электроснабжения. На данный момент они подключены к временному источнику, который сбоит из-за перегрузок

Не установил защитные решетки на клапанах системы дымоудаления на всех этажах 3, 4 и 5 секциях ЖК

Не завершил установку системы автоматического полива придомовой территории

Не завершил установку и наладку системы контроля доступа в дом

Не обустроил помещение ЖЭК в здании

Не доложил асфальт на гостевом паркинге и на выезде из паркинга 2 уровня

Проигнорировал обустройство разметки и дорожных знаков вокруг дома

Не демонтировал вывеску "Укрбуд" на крыше дома

Не предоставил в ЖЭК схему паркинга с системами пожаротушения и дымоудаления

Пропала техническая документация по дому, без которой невозможно создать ОСМД.

